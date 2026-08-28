Disney y universal en 2027: cuánto cuesta y cómo es el viaje grupal a orlando

Viajar a Disney y Universal en Orlando es el sueño de muchas familias, pero organizar vuelos, entradas, alojamiento, traslados y comidas requiere tiempo y planificación.

En diálogo con Amo Viajar, Leandro Martínez, de Ignisi Travel, presentó una salida grupal acompañada para marzo de 2027, abierta a familias, amigos y público en general.

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