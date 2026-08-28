Amo Viajar
Disney y universal en 2027: cuánto cuesta y cómo es el viaje grupal a orlando
Una salida acompañada de 10 noches propone recorrer los principales parques de Orlando con alojamiento, traslados y asistencia al viajero. Leandro Martínez, de Ignisi Travel, contó en Amo Viajar los detalles de la propuesta prevista para marzo de 2027.
Viajar a Disney y Universal en Orlando es el sueño de muchas familias, pero organizar vuelos, entradas, alojamiento, traslados y comidas requiere tiempo y planificación.
En diálogo con Amo Viajar, Leandro Martínez, de Ignisi Travel, presentó una salida grupal acompañada para marzo de 2027, abierta a familias, amigos y público en general.
Seguí el link para leer la nota completa en amoviajar.info
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