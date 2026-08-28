Seguinos

Amo Viajar

Disney y universal en 2027: cuánto cuesta y cómo es el viaje grupal a orlando

Una salida acompañada de 10 noches propone recorrer los principales parques de Orlando con alojamiento, traslados y asistencia al viajero. Leandro Martínez, de Ignisi Travel, contó en Amo Viajar los detalles de la propuesta prevista para marzo de 2027.

| 🕒 1 min. de lectura.

Viajar a Disney y Universal en Orlando es el sueño de muchas familias, pero organizar vuelos, entradas, alojamiento, traslados y comidas requiere tiempo y planificación.

En diálogo con Amo Viajar, Leandro Martínez, de Ignisi Travel, presentó una salida grupal acompañada para marzo de 2027, abierta a familias, amigos y público en general.

Seguí el link para leer la nota completa en amoviajar.info

Seguinos en Google Noticias Suscribite al Canal de WhatsApp
Temas Relacionados:

Más Leídas