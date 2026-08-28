Bazzani: "Italia apuesta a invertir en Bahía mediante sus empresas"

El cónsul de Italia en Bahía Blanca, Nicola Bazzani, visitó los estudios de La Brújula 24 y destacó el creciente interés del país europeo por fortalecer sus vínculos económicos, institucionales y culturales con la ciudad y con todo el sur argentino.

Durante la entrevista, Bazzani se refirió a la reciente visita del embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, quien pasó por la ciudad y Bariloche en lo que constituyó su primer recorrido oficial por la circunscripción consular desde su llegada a la Argentina, en noviembre del año pasado.

“Fueron tres ejes fundamentales de su visita”, explicó el diplomático. El primero estuvo relacionado con “conocer a la colectividad italiana” distribuida en una jurisdicción que comprende desde La Pampa hasta Tierra del Fuego.

En ese sentido, Bazzani dimensionó la extensión del territorio que depende del Consulado con sede en Bahía Blanca. “Es la circunscripción más amplia que tenemos no solo en la Argentina, probablemente en el mundo. Abarca como tres veces todo el territorio italiano en su conjunto”, señaló.

El segundo objetivo estuvo centrado en el desarrollo económico. Según indicó, la intención fue “presentar las oportunidades y valorizar las oportunidades para empresas italianas que quieren invertir en Bahía Blanca o a lo largo de la circunscripción”.

“Va aumentando mucho la presencia y el interés de Italia”, sostuvo Bazzani, quien remarcó que Bahía Blanca ocupa un lugar relevante dentro de ese proceso por su perfil productivo, industrial y energético.

El tercer eje fue el fortalecimiento de los vínculos institucionales. “Obviamente, acercarse a las instituciones públicas con quienes colaboramos cotidianamente, con la Municipalidad y el Concejo Deliberante”, detalló.

Bazzani aseguró que existen empresas y tecnologías italianas con una presencia significativa en Bahía Blanca y la región. Como ejemplo mencionó proyectos vinculados al polo petroquímico y la producción de urea, donde destacó la participación de tecnología proveniente de Italia en inversiones de gran escala.

También puso como ejemplo al sector olivícola. “Una finca acá de Bahía Blanca está utilizando tecnología italiana de primera calidad para producir un aceite de oliva que es uno de los mejores a nivel nacional”, afirmó.

Para el cónsul, ese tipo de experiencias demuestra el valor que puede aportar Italia a través del conocimiento y el desarrollo tecnológico. “Gracias al conocimiento, el know-how y la tecnología que viene de nuestro país y que vendemos”, expresó.

El vínculo, de todos modos, no se limita a la llegada de capitales y tecnología italiana. Bazzani destacó además que existen firmas locales que desembarcaron en Italia. “Hay empresas bahienses al mismo tiempo que invierten en Italia en sectores estratégicos como la energía. Es una ida y vuelta muy, muy importante”, subrayó.

En ese marco, resumió el escenario con una definición clara: “Italia está apostando mucho sobre Argentina, sobre Bahía Blanca y sobre el sur argentino en particular”.