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Se despidió Coudet: "Tenía claro que en River había que ganar"
El entrenador anunció oficialmente su salida acompañado por el presidente Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli. La caída por penales ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana terminó de sentenciar un ciclo de apenas 27 partidos.
Eduardo "Chacho" Coudet dejó de ser oficialmente el entrenador de River. El ahora exDT se despidió este jueves en una conferencia de prensa realizada en el estadio Monumental, luego de la eliminación frente a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Sudamericana.
El técnico estuvo acompañado por el presidente Stéfano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli, las mismas autoridades que habían participado de su presentación al frente del equipo en marzo. “Tenía claro que en River había que ganar”, reconoció Coudet al analizar un ciclo que terminó mucho antes de lo previsto.
El entrenador consideró que los resultados hicieron que la continuidad se volviera insostenible y señaló a la eliminación de la Sudamericana como un punto de inflexión. La derrota ante el conjunto colombiano llegó después del empate 1-1 en el Monumental y la posterior definición por penales. El golpe continental profundizó el malestar que ya existía alrededor del equipo y derivó en una extensa reunión entre el entrenador y la dirigencia durante la madrugada.
Coudet se marcha después de 27 partidos al frente de River, en uno de los ciclos más breves de la historia reciente del club. Entre los resultados que condicionaron su continuidad estuvieron la caída en el Superclásico disputado en el Monumental, la derrota ante Belgrano en una final, la eliminación frente a Aldosivi por Copa Argentina y cuatro derrotas consecutivas en el comienzo del Torneo Clausura.
Tras la eliminación del miércoles, Coudet había suspendido la conferencia de prensa habitual y permaneció reunido con Di Carlo, Francescoli, Leonardo Ponzio y otros integrantes de la conducción de fútbol de River. Recién este jueves se terminó de formalizar su alejamiento.
Mientras la dirigencia comienza a analizar quién será el próximo entrenador, Leonardo Ponzio asumirá de manera interina y tendrá así su primera prueba el domingo frente a Banfield por el Torneo Clausura.
De esta manera, tal como señala TyC, River vuelve a quedar sin entrenador apenas cinco meses después de haber iniciado el ciclo de Coudet, en medio de una temporada marcada por las eliminaciones y los malos resultados.
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