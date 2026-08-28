Comienza la era Ponzio en River: los tres desafíos que tendrá por delante

River comenzó una nueva etapa después de la salida de Eduardo Coudet. Leonardo Ponzio, hasta ahora integrante de la secretaría técnica, quedó al frente del plantel de manera interina y tendrá su estreno como entrenador este domingo ante Banfield.

El cambio de conducción se produjo después del duro golpe que significó la eliminación frente a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El primer objetivo del nuevo cuerpo técnico será recuperar anímicamente al grupo que quedó golpeado y volver rápidamente a los resultados positivos.

Ponzio también deberá encontrar el funcionamiento de un plantel que recibió una fuerte inversión durante el último mercado de pases. River incorporó futbolistas de jerarquía como Ángel Correa y Thiago Almada, pero hasta el momento no logró traducir ese potencial individual en un rendimiento colectivo sostenido.

El segundo desafío será asegurar la participación del Millonario en las competencias internacionales de 2027. Actualmente, el conjunto de Núñez se encuentra fuera de los nueve primeros puestos de la Tabla Anual, posiciones que entregan los boletos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Con once fechas todavía por disputar en la fase regular del Clausura, River necesita recuperar terreno. Quedar afuera de los torneos continentales representaría además un fuerte impacto económico para una institución acostumbrada a contar con esos ingresos dentro de su presupuesto anual.

El tercer objetivo será volver a meterse en la pelea por un título. El Millonario ocupa actualmente el anteúltimo lugar de la Zona B y necesita terminar entre los ocho mejores para avanzar a los playoffs.

En ese recorrido aparece además uno de los partidos que puede marcar el semestre: el Superclásico ante Boca, previsto para la fecha 15. Un resultado favorable podría convertirse en un impulso decisivo, mientras que una derrota aumentaría la presión sobre un equipo con poco margen para nuevos tropiezos.

Ponzio afrontará así su primera experiencia como entrenador en un contexto de máxima exigencia. Tal como publica TN, con la temporada entrando en su tramo decisivo, el histórico excapitán tendrá la misión de recuperar al equipo, asegurar un lugar en las copas y mantener viva la posibilidad de cerrar el año con un título.