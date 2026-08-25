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Detienen a un hombre acusado de vender cocaína
Fue capturado durante un procedimiento en el barrio Tierras Argentinas.
Un hombre de 34 años fue detenido este martes en Bahía Blanca acusado de comercializar cocaína al menudeo, en un procedimiento realizado en el barrio Tierras Argentinas.
El operativo fue realizado por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Quinta en Donari al 1500, y el detenido fue identificado como Emilio Carlos Seijas.
La detención había sido solicitada por el Juzgado de Garantías Nº 4 y la UFIJ Nº 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que intervienen en una causa por tenencia de estupefacientes.
La investigación se inició el 11 de diciembre de 2024, cuando Seijas fue interceptado y, según informó la Policía, tenía en su poder dos envoltorios con cocaína: uno con 17,4 gramos y otro con 1,5 gramos.
En aquel procedimiento también fueron secuestrados una balanza de precisión y 20.600 pesos. A partir de las tareas investigativas posteriores, los investigadores determinaron que existirían elementos compatibles con la comercialización de droga al menudeo.
De acuerdo con el informe incorporado al expediente, la cantidad secuestrada podría representar 236 dosis intravenosas, 184 dosis intranasales o 140 dosis fumadas, parámetros que, según los investigadores, exceden lo considerado para consumo personal.
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