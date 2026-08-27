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Allanaron una vivienda en Villarino por maltrato animal: rescataron a cuatro perros
Los canes quedaron bajo resguardo del Municipio.
Personal de la Estación de Policía de Seguridad Villarino Segunda realizó este jueves un allanamiento en una vivienda en el marco de una causa iniciada por una presunto maltrato animal.
El procedimiento contó con la participación de agentes de Zoonosis de la Municipalidad de Villarino y fue concretado a partir de una orden de allanamiento, requisa y secuestro emitida por el Juzgado de Garantías N°4, con intervención de la Fiscalía de Villarino.
Según informó la Jefatura Comunal Villarino, el operativo tuvo lugar en el domicilio donde reside Betiana Yanet Mastrangelo. Durante el procedimiento fueron secuestrados cuatro perros de distintas características y un ovino, de acuerdo con lo dispuesto en la orden judicial.
Los animales quedaron bajo resguardo del personal municipal de Zoonosis y a disposición de la Fiscalía de Villarino, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias vinculadas con la denuncia que dio origen a la causa.
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