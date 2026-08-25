La Cámara levantó la clausura judicial de Sport Club: qué falta para que pueda reabrir

La Cámara de Apelaciones resolvió levantar la clausura judicial que pesaba sobre Sport Club, el gimnasio de avenida Cabrera que permanece cerrado desde la muerte del abogado Juan Roberto Cafasso, ocurrida a principios de junio.

La decisión modifica uno de los principales obstáculos que impedían el ingreso al lugar. Ahora se espera que, una vez notificado formalmente de la resolución, el juez de Faltas local Carlos Salgado adopte una medida en el mismo sentido respecto de la clausura que se mantiene en el ámbito municipal.

En caso de concretarse ese paso, los propietarios y empleados podrían volver a ingresar al inmueble y avanzar, entre otras cuestiones, con las tareas y reformas necesarias para poner el establecimiento en condiciones.

Sin embargo, esto no significa que Sport Club pueda reabrir inmediatamente sus puertas al público. El gimnasio no cuenta actualmente con la habilitación municipal definitiva necesaria para poder funcionar y recibir clientes, por lo que esa cuestión deberá resolverse por una vía administrativa independiente.

La situación tenía hasta ahora dos planos diferentes. Por un lado estaba la clausura vinculada con la causa penal que investiga las circunstancias de la muerte de Cafasso y, por el otro, la intervención del Juzgado de Faltas por las condiciones administrativas y de habilitación del establecimiento. La Brújula 24 había informado que Salgado había suspendido incluso la autorización para realizar trabajos en el inmueble mientras continuara pendiente la discusión judicial.

La clausura judicial había sido levantada previamente en primera instancia, pero la familia de Cafasso apeló esa decisión ante la Cámara al considerar necesario preservar todo el lugar mientras continuaran las pericias y la investigación. Ese recurso era el que mantenía frenada la posibilidad de avanzar con nuevas medidas dentro del gimnasio.

El caso comenzó el 6 de junio, cuando Cafasso murió tras caer desde un sector elevado dentro del gimnasio. La investigación quedó a cargo del fiscal Cristian Aguilar, quien dispuso la clausura, ordenó peritajes y comenzó a analizar las condiciones de seguridad y habilitación que tenía el establecimiento al momento del hecho.

Con la resolución de la Cámara se abre ahora una nueva etapa: Sport Club podría quedar habilitado para el ingreso de dueños y trabajadores, pero todavía deberá cumplir con las exigencias municipales antes de volver a funcionar comercialmente y recibir socios.