Cayó por desvalijar un comercio de Portal del Este: secuestran dos escopetas recortadas

Un joven de 19 años fue detenido durante la noche del miércoles acusado de participar en un robo cometido con un arma de fuego en un comercio ubicado en Siempre Verde al 6600, del Barrio Portal del Este.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:50, cuando dos hombres encapuchados ingresaron al local y amenazaron al comerciante con un arma tipo escopeta. Según informó la Policía, se llevaron dinero en efectivo y distintos productos.

Durante el asalto, uno de los autores golpeó al damnificado con la culata del arma en la cabeza y le provocó una herida cortante que, de acuerdo con la información oficial, no revestía gravedad.

Antes de escapar, los asaltantes también sustrajeron una Renault Kangoo verde y le retiraron ambas chapas patentes. No obstante, los datos que brindaron los operadores de las cámaras del Centro Único de Monitoreo fueron determinantes.

A partir de un operativo realizado por efectivos del Comando de Patrullas, Policía Local y la Comisaría Tercera, cerca de las 23:40 el vehículo fue localizado en Beruti al 4000. En ese lugar, dos hombres se encontraban descargando mercadería.

Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar. Uno de ellos logró darse a la fuga, mientras que los efectivos detuvieron a Agustín Andrés García, de 19 años.

Durante el procedimiento fueron secuestradas dos escopetas recortadas, una moto Mondial que tenía pedido de secuestro activo, un televisor Noblex de 42 pulgadas, una balanza comercial, una freidora de aire, dos garrafas de 20 kilos y distinta mercadería que coincidiría con la denunciada como robada.

También fue recuperada el vehículo utilitario sustraído durante el asalto. Todos los elementos quedaron incorporados a la investigación.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Tercera, mientras continúan las tareas para identificar y localizar al resto de los involucrados.

La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento, con intervención de la UFIJ Nº 11 del Departamento Judicial Bahía Blanca.