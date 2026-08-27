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Argentina tiene la mayor morosidad de América Latina y el menor nivel de crédito
Un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos ubicó al país con un 7,3% de préstamos irregulares, frente a un promedio regional del 2,78%. Al mismo tiempo, el crédito representa apenas el 14,3% del PBI.
Argentina registra el mayor nivel de morosidad de América Latina, pese a ser el país de la región con menor participación del crédito en su economía. Según un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), el 7,3% de la cartera de préstamos se encuentra en situación irregular.
La cifra supera ampliamente el promedio latinoamericano, ubicado en 2,78%. Brasil aparece en segundo lugar, con una morosidad del 4,3%, mientras que Colombia registra un 3,7%. En el otro extremo se encuentran Uruguay, con 1,7%; El Salvador, con 1,4%; y República Dominicana, con 1,1%.
El dato contrasta con el reducido peso que tiene el financiamiento en Argentina. La relación entre el crédito y el Producto Bruto Interno es del 14,3%, muy por debajo del promedio de América Latina, que alcanza el 47,3%.
El deterioro de los pagos no es exclusivamente argentino. La cartera vencida de la región aumentó un 10% respecto de diciembre de 2025 y alcanzó en marzo de este año unos 104.621 millones de dólares. Sin embargo, el nivel registrado en el país se mantiene por encima del resto de las principales economías latinoamericanas.
El informe también señaló que el sistema financiero argentino presenta una cobertura del 84% frente a eventuales pérdidas por préstamos impagos. Es uno de los pocos casos de la región, junto con Panamá, en los que ese indicador se ubica por debajo del 100%. República Dominicana alcanza el 316%, Uruguay el 226% y Ecuador el 210%.
Los créditos en situación irregular en Argentina representan alrededor de 14 billones de pesos. Cerca de dos tercios corresponden al sistema bancario tradicional y el resto se distribuye entre fintech y otros prestamistas no bancarios, como cooperativas y tarjetas vinculadas a supermercados o cadenas de electrodomésticos.
El incremento de la morosidad se produjo en paralelo con la recuperación del crédito al sector privado registrada durante los últimos dos años, en un escenario de desaceleración de la inflación y mayor estabilidad cambiaria.
La situación también abrió una discusión sobre posibles respuestas oficiales. Mientras el Gobierno nacional sostiene que las dificultades de pago de unos siete millones de argentinos corresponden a relaciones entre privados y descarta intervenir, distintos analistas y sectores de la oposición plantearon la necesidad de adoptar medidas desde el Banco Central para atender el crecimiento del endeudamiento y los incumplimientos.
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