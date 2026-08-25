Arrestan a peligroso delincuente con amplio prontuario: intentó huir por los techos

Un hombre que tenía un pedido de captura activo fue detenido durante la noche del lunes en Villa Rosas, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de personas en los techos de viviendas de la zona.

El procedimiento se produjo alrededor de las 22.50, cuando personal de la Unidad de Policía de Prevención Local acudió al sector y arrestó al sospechoso en la intersección de Tarapacá y Tierra del Fuego.

El hombre, cuyo apellido es Acosta, fue alojado en la Comisaría Sexta para dar cumplimiento a las actuaciones judiciales. Trascendió que durante este último hecho habría actuado junto a algún allegado y que se trata de un sujeto que cuenta con amplios antecedentes.