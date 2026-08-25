Noticias B
Arrestan a peligroso delincuente con amplio prontuario: intentó huir por los techos
Fue detenido anoche por personal de la Policía Local en una esquina de Villa Rosas.
Un hombre que tenía un pedido de captura activo fue detenido durante la noche del lunes en Villa Rosas, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de personas en los techos de viviendas de la zona.
El procedimiento se produjo alrededor de las 22.50, cuando personal de la Unidad de Policía de Prevención Local acudió al sector y arrestó al sospechoso en la intersección de Tarapacá y Tierra del Fuego.
El hombre, cuyo apellido es Acosta, fue alojado en la Comisaría Sexta para dar cumplimiento a las actuaciones judiciales. Trascendió que durante este último hecho habría actuado junto a algún allegado y que se trata de un sujeto que cuenta con amplios antecedentes.
Gustavo Costas, a un paso de volver a dirigir: cuál sería su nuevo club
Desgarrador: "Sueño con verlo a Del Valle condenado", aseguró la hermana y abogada de la víctima
Estados Unidos evalúa una revocación masiva de visas: a quiénes alcanzaría
Arrestan a peligroso delincuente con amplio prontuario: intentó huir por los techos
Cayó un sujeto tras discutir con su pareja: le secuestran droga, un arma y dinero
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
ABSA anuncia obras para los próximos días: los sectores que tendrán baja presión
-
Indiscreta23 horas ago
Controversia por un fallo civil en un conocido caso
-
Noticias B22 horas ago
Susbielles sobre "los salames" que no defienden la Zona Fría: "Dan una imagen triste"
-
Noticias B16 horas ago
Condenan a seis años de cárcel a Pablo "Bombita" Dahua por el atentado a La Cámpora
-
Noticias B23 horas ago
Pringles: le secuestran el auto por manejar borracho y le robó el celular del chofer de la grúa
-
Noticias B20 horas ago
Allanaron la cárcel de Villa Floresta por una extorsión millonaria: secuestraron celulares a dos internos
-
Noticias A19 horas ago
Del Valle se negó a declarar y espera ser trasladado a un penal
-
Noticias B22 horas ago
Garate denunció desvío de fondos y alertó por el estado de las rutas 3 y 228