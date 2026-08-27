Deportes
Coudet se va de River: el anuncio será esta tarde en conferencia de prensa
A las 15, el entrenador enfrentará a los periodistas junto al presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli, luego de la eliminación ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.
Eduardo Coudet dejará de ser el entrenador de River y su salida será anunciada este jueves por la tarde en una conferencia de prensa convocada por el club en el estadio Monumental. El encuentro con los medios está previsto para las 15 y también participarán el presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli.
La decisión llega pocas horas después de la eliminación del Millonario en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe, que se impuso por penales luego del empate 1-1 registrado en Núñez.
Tras el partido, Coudet suspendió la habitual conferencia de prensa y se dirigió al vestuario, donde mantuvo una extensa reunión con Di Carlo, integrantes de la Comisión Directiva y referentes del área deportiva, entre ellos Francescoli y Leonardo Ponzio. El encuentro se extendió hasta entrada la madrugada.
La dirigencia evitó comunicar una decisión inmediatamente después de la eliminación y trasladó la definición para este jueves, con la intención de acordar los términos de la desvinculación con el entrenador.
Coudet había firmado contrato con River hasta diciembre de 2027, por lo que su salida se producirá antes de completar el vínculo previsto.
El último resultado profundizó un escenario deportivo adverso y también el malestar de los hinchas, que volvieron a expresar su disconformidad durante el encuentro disputado en el Monumental.
La conferencia prevista para esta tarde marcará formalmente el cierre del ciclo de Coudet y abrirá una nueva etapa para River, que deberá definir quién quedará al frente del plantel para afrontar los próximos compromisos.
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