Diputados dio media sanción a la reforma del Banco Central

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una iniciativa impulsada por La Libertad Avanza y considerada estratégica por el presidente Javier Milei. El proyecto obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones, por lo que ahora deberá ser tratado en el Senado.

La propuesta busca concentrar la función del BCRA en la preservación del valor de la moneda, prohibir la emisión sin respaldo y el financiamiento al Tesoro, además de establecer condiciones más exigentes para la remoción de sus autoridades. El texto prevé que el presidente, el vicepresidente y los ocho directores duren seis años, sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría simple y solo puedan ser removidos con el voto de dos tercios de ambas cámaras.

Durante el debate, el oficialismo defendió la reforma como una herramienta para evitar políticas monetarias expansivas y responsabilizó al kirchnerismo por los altos niveles de inflación. La diputada Sabrina Ajmechet sostuvo que se trata de “una ley fundamental” destinada a “blindar a las instituciones del daño” generado, según afirmó, por gobiernos anteriores. Alejandro Fargosi, en tanto, aseguró que es “una reforma a favor de la gente”.

Desde la oposición, distintos bloques cuestionaron el alcance de los cambios y advirtieron que podrían limitar la capacidad de un futuro gobierno para definir su política monetaria. Agustín Rossi señaló que el objetivo sería garantizar la continuidad de las actuales autoridades del Banco Central “independientemente de si el Gobierno pierde las elecciones del año que viene”.

También hubo críticas por la situación económica. Julia Strada calificó el proyecto como “una estafa” y cuestionó la independencia del organismo, mientras Germán Martínez afirmó que “Milei traicionó el contrato electoral”. Otros legisladores, como Martín Lousteau, reconocieron los problemas generados por las letras intransferibles, aunque consideraron que modificar los objetivos formales del BCRA no cambia necesariamente su funcionamiento.

En paralelo, diputados opositores intentaron incorporar al temario la crisis de endeudamiento de las familias y una prórroga de la emergencia en discapacidad, pero no lograron incluir esos asuntos en la sesión.

Con información de La Nación