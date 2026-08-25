Restauración de la fachada y el hall de la Escuela Nº 2 entró en su etapa final

Las obras de restauración de la fachada y del hall central de la Escuela Nº 2 entraron en su etapa final, como parte del proceso integral de puesta en valor del emblemático edificio ubicado en el centro de la ciudad, según informó la Municipalidad.

"Es una gran satisfacción poder recorrer esta obra y apreciar el trabajo que se está haciendo en esta primera etapa mientras seguimos avanzando en las etapas 2 y 3 del proyecto y lograr que el año próximo se retire toda la empalizada y el edificio recupere su esplendor", dijo el intendente Federico Susbielles en un recorrido por el lugar este martes.

El histórico edificio de Vieytes 51 es la sede de la Escuela Primaria N° 2, la Escuela Secundaria N° 6 y el Instituto Superior Avanza y su intervención demandó una inversión de 718 millones de pesos, provenientes del Fondo Educativo del Municipio.

“Nuestro compromiso es seguir realizando obras educativas como la que realizamos en este lugar, que es emblemático para Bahía. Con este proyecto no sólo invertimos en educación, sino que estamos recuperando nuestra historia y avanzando en la recuperación del centro de la ciudad”, agregó Susbielles.

Los trabajos están a cargo están a cargo de la empresa Probras Bahía y tiene como objetivo revertir el deterioro del inmueble provocado por años de desinversión, y de devolverle su valor arquitectónico e institucional a una de las estructuras más representativas de la ciudad, construida entre 1926 y 1929.

Los trabajos que están por finalizar incluyeron una limpieza profunda, reparación y completamiento de mampostería, reposición y fijación de elementos ornamentales, colocación del revestimiento final e instalación de un nuevo sistema de iluminación en el cuerpo histórico de la facha.

En el hall central se realiza una restauración integral de la escalera principal y pulido general de pisos. Además, en el entorno urbano se hizo la reconstrucción de veredas linderas y adecuación del arbolado público.