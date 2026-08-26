Espectáculos
La columna de la Ubfal: Pamela David incursiona a fondo como productora de ficción vertical
Además, la trama detrás del escándalo de Tini y su padre. Y el nuevo desafío de Occhiato y Talledo.
La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resume todas las noticias del mundo de la farándula nacional, dentro de la tradicional columna en el programa "Hora Pico".
"Pamela David es productora creativa para una ficción vertical que se hará para América y las plataformas con un elenco compuesto por Marcela Kloosterboer, Luis Ziembrowski, Francisco Andrade, Agustín Sullivan, Luisa Vila, Ana Pauls, Laura Novoa, entre otros. Se está filmando y promete ser interesante. Es un formato que es tendencia que ya se replica en todo el mundo".
🗣️ MARCELA KLOOSTERBOER Y LA SERIE VERTICAL: "ESTÁ BUENÍSIMO QUE VUELVA LA FICCIÓN A LA TV" @DesayunoOk @PamelaDav pic.twitter.com/gU3dsoOsre— América TV (@AmericaTV) August 25, 2026
"Respecto de lo que está viviendo Tini Stoessel es tema en todos los canales. Fue primicia de Marina Calabró la auditoría y una búsqueda de 70 millones de dólares. Se ve que Rodrigo De Paul le abrió los ojos. Todo comenzó cuando fue a comprar una cartera y no tenía dinero en su cuenta. Ella hoy no es dueña de nada y esta situación recrudeció en los últimos meses".
💥 TINI Y LA NOTA QUE ANTICIPÓ EL ESCÁNDALO#PasóEnAmérica pic.twitter.com/W6Yitdiw10— América TV (@AmericaTV) August 26, 2026
"Nico Occhiato y Santi Talledo se van a Madrid a presentar la serie de Disney, una especie de Friends que saldrá a la luz en un festival a fines de septiembre. Viajan con la premisa de ver cómo la recibe el mercado internacional, una prueba de fuego. La gráfica es muy parecida a la de la icónica tira que marcó toda una época a finales del siglo pasado y comienzos del actual".
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