"Divertango" llega a la UNS con funciones gratuitas para escuelas

El próximo lunes 31 de agosto, el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS), ubicada en Av. Colón 80, se convertirá en el escenario de una nueva edición de "Divertango". Este proyecto pedagógico y cultural, que nació en 2012, tiene como propósito fundamental acercar el tango a las nuevas generaciones de una manera didáctica, atractiva y completamente gratuita.

La jornada del lunes estará dividida en cuatro presentaciones diseñadas específicamente según la edad de los estudiantes: nivel primario, funciones a las 9:00 y a las 13:00 horas; nivel secundario, funciones a las 10:30 y a las 14:30 horas.

Impulsado por la cantante Gaby en colaboración con José Valle (director del ciclo Bahía Blanca NO Olvida), el taller ofrece una propuesta integral que combina música en vivo, baile, dibujos animados y juegos. Durante el encuentro, los alumnos recorrerán la historia del género musical, su época de oro, los poetas más renombrados, sus personajes icónicos y los secretos del lunfardo, demostrando por qué el tango es la música que nos identifica ante el mundo.

La organización del evento corre por cuenta de la Secretaría de Cultura y Extensión y la Subsecretaría de Extensión de la UNS.

La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad del Aula Magna, que cuenta con un límite de 240 personas por función. Las instituciones educativas y los grupos interesados en asistir deben reservar su lugar de forma anticipada enviando un mensaje de WhatsApp al 2915769737.