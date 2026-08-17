Coudet explotó contra un periodista tras el triunfo de River: "Soy respetuoso, pero no boludo"

River necesitaba ganar y finalmente lo consiguió. Después del 2-0 frente a Argentinos Juniors en el Monumental, que significó su primera victoria en el Torneo Clausura y cortó una racha de seis derrotas consecutivas por competencias de AFA, Eduardo Coudet mostró su alivio y respaldó con fuerza a sus futbolistas.

“Teníamos la necesidad de ganar, de cortar una racha y de hacerlo en casa con nuestra gente”, reconoció el Chacho, quien remarcó especialmente la actitud del equipo durante uno de los momentos más complicados desde su llegada al banco de River.

En ese sentido, el DT fue contundente al referirse al respaldo que recibe puertas adentro. “Los jugadores dan lo mejor, siento que se tiran de cabeza por mí y por River”, señaló. Y agregó que esa sensación resulta fundamental para sostener el trabajo pese a los malos resultados de las últimas semanas.

Coudet también dejó en claro que entiende la exigencia que supone dirigir al conjunto de Núñez. Admitió que hablar de tiempo para desarrollar un proyecto cuando los resultados no acompañan puede sonar a excusa y aseguró que es consciente de que, si el equipo no gana, el primero en quedar expuesto es el entrenador. Sin embargo, se mostró convencido de la calidad del plantel: “Tenemos un equipazo y vamos a jugar un buen fútbol”.

La conferencia también tuvo un momento de máxima tensión. Ante una pregunta de un periodista que cuestionó la supuesta “liviandad” con la que había afrontado la crisis deportiva, el Chacho reaccionó con dureza. “¿Vos te pensás que la paso bien cuando perdemos o no lo tomo en serio?”, respondió antes de remarcar que conoce perfectamente lo que se juega estando al frente de River.

“Soy respetuoso, pero no boludo”, lanzó Coudet durante el intercambio. Además, apuntó contra quienes habían instalado versiones sobre posibles problemas internos en el vestuario y preguntó si quienes difundieron esos rumores estaban dispuestos a poner en juego su propio trabajo. El técnico negó cualquier conflicto y aseguró que tanto el plantel como la dirigencia se mantienen unidos.

Con algo más de aire después de una victoria imprescindible, River deberá cambiar rápidamente el chip. El próximo desafío será por la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de los octavos de final. Allí, Coudet buscará que el triunfo ante Argentinos marque definitivamente el inicio de la recuperación.