"Estamos unidos": Otamendi negó una interna en River y respaldó a Coudet

Nicolás Otamendi salió a respaldar públicamente a Eduardo “Chacho” Coudet en la previa del partido que River disputará este domingo ante Argentinos Juniors, en el Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

En medio de una racha de seis derrotas consecutivas en torneos de AFA y de las versiones sobre posibles diferencias internas, el experimentado defensor aseguró que el plantel permanece unido y negó que exista una ruptura con el entrenador.

“El equipo está bien, fue una semana muy positiva. Con el presidente está todo bien, con el Chacho está todo bien”, expresó Otamendi durante una rueda de prensa realizada este viernes en Ezeiza.

"SE HABLA MUCHO MÁS DE LO QUE NOSOTROS VIVIMOS ADENTRO"



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El defensor reconoció el malestar de los hinchas por los últimos resultados y admitió que el equipo necesita mejorar rápidamente. Al mismo tiempo, buscó despejar las versiones sobre conflictos puertas adentro y remarcó que tanto jugadores como cuerpo técnico y dirigencia buscan salir juntos del difícil presente.

“Estamos unidos entre el Chacho, el presidente y el equipo. De esta situación salimos todos juntos”, sostuvo el exjugador del Benfica, quien pidió “plantar cara” y trabajar para revertir la situación.

Otamendi también consideró que la suspensión del encuentro ante Independiente Santa Fe en Bogotá, aplazado debido al terremoto que afectó a Colombia, terminó resultando útil para que el plantel pudiera sumar entrenamientos y mejorar el funcionamiento colectivo.

“DICEN QUE HAY PATAS ROTAS Y NO ES ASÍ”



Nicolás Otamendi, de la exigencia de los hinchas en River al clima positivo en el equipo. pic.twitter.com/C5BiCiH3Bw — TyC Sports (@TyCSports) August 14, 2026

“La suspensión del partido nos vino bien para entrenarnos mejor, tratar de conectar, ensamblar el equipo”, explicó. El defensor aseguró que existe confianza en poder cambiar la dinámica negativa y señaló que esta semana permitió que los numerosos refuerzos comiencen a conocerse mejor dentro del campo.

River recibirá a Argentinos Juniors el domingo desde las 18 en el Monumental con la obligación de volver al triunfo. Después del encuentro por el torneo local, el plantel viajará a Colombia para disputar el miércoles la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.