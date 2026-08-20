Endeudamiento: la Provincia adoptó medidas para usuarios de billeteras virtuales



La Provincia de Buenos Aires anunció una serie de medidas que adoptaron para defender a los usuarios que solicitan préstamos a través de las billeteras virtuales, en vista de múltiples denuncias y en el contexto de un incremento del endeudamiento por esta vía.

"Esto no es un problema entre privados: es el resultado de la macroeconomía de (Javier) Milei, donde las familias vieron caer sus ingresos y debieron recurrir al crédito para comprar alimentos, acceder a remedios y pagar el alquiler", señaló el gobernador Axel Kicillof en una conferencia.

El mandatario provincial aseguró que "en este contexto tan complejo, el sector de las billeteras virtuales ya no solo opera como un medio de pago, sino que coloca fondos y otorga créditos sin las regulaciones macroprudenciales que rigen para otras entidades con el objetivo de evitar crisis sistémicas”.

Kicillof dijo que “lamentablemente, el Gobierno nacional no está haciendo nada ante la angustia y la desesperación de millones de argentinos. No se puede culpar a las personas que se endeudaron para cubrir gastos básicos: en la Provincia tomamos las decisiones que están dentro de nuestro margen de actuación para defender a las familias”.

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, detalló que se abrió un expediente a empresas como Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud, "solicitando que las firmas informen detalladamente los criterios con los que se imponen las tasas de interés y cuál es la composición real del costo financiero total”.

El funcionario señaló que "solo en el primer semestre de este año, la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra esas empresas por incumplimientos a la normativa de defensa del consumidor, acoso y hostigamiento”.

“Las acciones ya están en curso, por lo que las fintech involucradas deberán presentar sus descargos: en caso de demostrarse, la normativa estipula multas de hasta $1.883 millones y la obligación de revertir los incumplimientos”, sostuvo el Ministro.