Paro de ATE en los aeropuertos: cómo podría afectar a Bahía Blanca

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada nacional de lucha de 48 horas para este jueves y viernes en más de 27 aeropuertos del país, una medida que podría generar demoras, reprogramaciones y cancelaciones también en los vuelos que conectan a Bahía Blanca con Buenos Aires.

La protesta involucra a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y contempla paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias durante ambas jornadas: de 9 a 12 y de 18 a 21. En esos períodos solamente estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y de traslado de órganos.

De acuerdo con la programación disponible para el jueves 3 en la ruta Bahía Blanca-Aeroparque, hay tres vuelos previstos. El primero tiene salida desde el aeropuerto Comandante Espora a las 8 y llegada a Buenos Aires a las 9.15. Si bien despegaría antes del comienzo de la medida, su arribo a Aeroparque está previsto cuando ya se encuentre vigente la primera franja del paro, por lo que podría sufrir modificaciones.

El segundo servicio partiría de Bahía Blanca a las 17.25 y llegaría a Aeroparque a las 18.40. En este caso también el despegue está programado antes del inicio de la protesta de la tarde, aunque el aterrizaje se produciría dentro del período comprendido entre las 18 y las 21.

En cambio, el tercer vuelo del jueves está previsto para las 21.55, con llegada a Buenos Aires a las 23.10, por fuera de las franjas anunciadas. De todos modos, podría registrar demoras en caso de que durante el día se produzcan reprogramaciones que alteren el esquema operativo de la compañía.

Para el viernes 4, los tres vuelos de regreso desde Aeroparque hacia Bahía Blanca que figuran en la programación analizada están fuera de los horarios del paro. Las partidas están previstas a las 6.05, 13.25 y 15.40, con arribos a la ciudad a las 7.30, 14.50 y 17.05, respectivamente.

Esto significa que, en principio, ninguno de esos servicios quedaría comprendido directamente en las asambleas de 9 a 12 y de 18 a 21. Sin embargo, no se descartan modificaciones derivadas de eventuales demoras o reprogramaciones acumuladas en Aeroparque y otros aeropuertos.

ATE explicó que el reclamo responde, entre otros puntos, al incumplimiento de adicionales salariales acordados desde comienzos de año, la falta de reapertura de la paritaria sectorial y la necesidad de financiamiento para tareas operativas y de fiscalización.

“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

La medida no supone una paralización completa de los aeropuertos durante las 48 horas, sino interrupciones en las franjas anunciadas. Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar desde o hacia Bahía Blanca deberán consultar el estado de sus vuelos con la aerolínea antes de trasladarse al aeropuerto.

Fuente: Infobae / LB24