Deportes
Midgets: Saldamando y Soto fueron los mejores de la tercera fecha del Invernal
Ambos se adjudicaron las respectivas finales, del Grupo A y B, respectivamente, este domingo en el circuito Héctor Evaristo Plano.
Por Leandro Grecco
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La tercera fecha del Campeonato Invernal de midgets 2026 se desarrolló este domingo con absoluta normalidad en el circuito Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, en lo que fue la última cita en horario diurno, antes de las dos jornadas que se correrán de noche para cerrar el mini-torneo.
En el Grupo B, la final se la llevó con una brillante tarea Juan María Soto, relegando al joven ascendente Numa Dailoff (16 años), mientras que en la tercera colocación finalizó Braian López, aprovechando el cono que derribó Antonio Moyano por el cual cayó al quinto puesto.
En el Grupo A, en tanto, Fernando Saldamando --de notable labor-- vio la bandera a cuadros antes que Kevin Altamirano y Luciano Vallejos, quien regresó en esta oportunidad y no pudo finalizar más adelante al ser obstruido por Gaston Petracci cuando transitaba rezagado.
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