El Invernal tendrá un regreso esperado este domingo: de quién se trata

Por Leandro Grecco

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El Campeonato Invernal de Midgets 2026 tendrá este domingo 6 de septiembre su tercera fecha en el circuito Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, en una jornada que volverá a desarrollarse en horario diurno y comenzará a marcar el rumbo definitivo del certamen.

La programación llegará después de que dos semanas atrás la categoría pudiera completar la actividad pendiente de la primera fecha y disputar íntegramente la segunda, con un parque cercano a los 60 autos. Luego de este domingo quedarán solamente dos jornadas, ambas nocturnas, previstas para los viernes 25 de septiembre y 9 de octubre.

Una de las novedades más importantes será la presencia de Luciano Vallejos. El tetracampeón del Estival, quien actualmente utiliza el número 2 del ranking, se sumará a la actividad y volverá a ser uno de los nombres que concentrarán la atención del público en Aldea Romana. El bahiense viene de ser subcampeón de la última temporada, en la que Luciano Franchi cortó su racha de cuatro títulos consecutivos.

Vallejos conoce especialmente bien este tipo de competencias: además de sus logros en el torneo de verano, fue protagonista habitual del Invernal y en la edición 2025 justamente se quedó con la final correspondiente a la tercera programación.

En cuanto al campeonato actual, Joaquín "Tato" García López llegará como líder del Grupo A con 34,75 puntos, seguido por Braian Madril con 30 y Juan Ignacio Todino con 26,50. Agustín Pérez Meler, ganador de la final de la segunda fecha, aparece quinto con 25 unidades.

En el Grupo B, Nicolás "El Máquina" Montanari encabeza las posiciones con 47 puntos, cinco más que Matías Lastra Meler. Juan María Soto marcha tercero con 34 unidades y Antonio Moyano ocupa el cuarto puesto con 27,50.

Con diferencias todavía reducidas y tres fechas por delante, la jornada del domingo aparece como un punto importante para quienes pretenden llegar con chances concretas a las dos últimas noches del campeonato.