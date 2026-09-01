Caso Sport Club: autorizan la realización de las obras en el gimnasio

El Tribunal de Faltas autorizó --según confirmaron fuentes de una de las partes involucrada-- el ingreso de los responsables al gimnasio Sport Club para comenzar con las obras y modificaciones que deberán realizar antes de poder recibir nuevamente clientes.

La decisión no implica, por el momento, que el establecimiento ubicado sobre la avenida Cabrera pueda retomar su actividad comercial. El permiso alcanza a los trabajos necesarios para adecuar las instalaciones y avanzar posteriormente con el trámite administrativo correspondiente para obtener la habilitación definitiva.

El nuevo escenario quedó abierto luego de que la Cámara de Apelaciones levantara la clausura dispuesta en el marco de la causa penal que investiga la muerte del abogado Juan Roberto Cafasso. Hasta entonces, la existencia de esa medida judicial impedía avanzar con modificaciones dentro del inmueble.

Cafasso murió el 6 de junio después de caer desde un sector elevado del gimnasio mientras realizaba actividad física. A partir del episodio, el fiscal Cristian Aguilar dispuso la clausura del establecimiento, ordenó distintos peritajes y comenzó una investigación que tramita, en principio, bajo la calificación de homicidio culposo.

Las primeras pericias determinaron que la caída se produjo desde una altura de 3,58 metros y que la máquina elíptica utilizada por Cafasso estaba ubicada a unos 20 centímetros de un zócalo de madera. Por encima había banners y, detrás de ellos, no existía un elemento de contención. Aguilar calificó posteriormente lo ocurrido como una “desgracia evitable” y habló de un “faltante evidente de medidas de seguridad”.

Durante los meses posteriores, la Fiscalía recibió testimonios y realizó distintas tareas técnicas dentro del gimnasio. Una vez terminados los trabajos de campo, Aguilar consideró que ya no era necesario mantener preservado el inmueble. Esa posición fue respaldada por el fiscal general Juan Pablo Fernández, quien sostuvo que la finalidad probatoria de la clausura ya se encontraba cumplida.

En paralelo, la situación administrativa continuó bajo la órbita del juez de Faltas Carlos Salgado. La Brújula 24 había informado que, aun después del levantamiento de la medida penal, Sport Club no podía reabrir automáticamente debido a que todavía debía resolver las exigencias municipales necesarias para volver a funcionar.

La autorización conocida ahora permite superar otro de esos pasos: propietarios y responsables podrán ingresar y comenzar las reformas requeridas. Recién después de completar esos trabajos y obtener las correspondientes aprobaciones administrativas podrá evaluarse la reapertura del gimnasio al público.