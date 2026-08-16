Un informe reveló las mejoras que tendrá el Alpine de Colapinto en el regreso de la F1

Alpine quiere dejar atrás el bajón con el que cerró la primera parte de la temporada y prepara novedades importantes para el regreso de la Fórmula 1. La escudería de Franco Colapinto y Pierre Gasly llevará un paquete de mejoras al Gran Premio de Países Bajos, que se disputará del 21 al 23 de agosto en Zandvoort.

El equipo francés había arrancado el año mostrando una evolución considerable y durante varias fechas logró instalarse como la quinta fuerza de la parrilla. Sin embargo, la falta de actualizaciones comenzó a pasar factura y sus rivales dieron pasos hacia adelante. Así, Alpine perdió terreno hasta quedar, en algunos circuitos, como el séptimo auto en términos de rendimiento.

Un informe del sitio especializado The Race reflejó con claridad esa caída. Mientras en Japón el monoplaza había mostrado ritmo para ubicarse entre los cuatro mejores equipos, en Hungría terminó por detrás de Racing Bulls y Audi. El propio Gasly admitió que ya no se trataba de circunstancias puntuales, sino de una cuestión de velocidad pura.



Tanto el francés como Colapinto remarcaron en las últimas carreras la necesidad de “minimizar los daños” mientras esperaban nuevas piezas. El problema es que la ventaja que Alpine había construido sobre buena parte de la zona media desapareció. Racing Bulls aprovechó especialmente esa situación y, con 66 puntos, desplazó al conjunto francés al sexto puesto del Campeonato de Constructores, donde quedó con 61.

Ahora, buena parte de las expectativas están puestas en Zandvoort. Alpine todavía no reveló en detalle qué componentes modificará, aunque las principales dificultades detectadas aparecen en el comportamiento aerodinámico del auto. Gasly mencionó una parte trasera inestable al ingresar a las curvas, problemas de tracción y una tendencia al subviraje en la mitad de los giros.

Puertas adentro hay optimismo. Según el reporte, pilotos y miembros del equipo vienen hablando desde hace tiempo sobre este paquete y confían en conseguir un salto similar al que lograron otras escuderías después de introducir actualizaciones importantes durante la temporada.

Para Colapinto, cuya continuidad en Alpine aparece bien encaminada, el regreso después del receso puede marcar un punto de inflexión. El equipo mejoró respecto de temporadas anteriores, pero ahora necesita demostrarlo nuevamente en pista. Zandvoort, entonces, será bastante más que otra carrera: será la primera prueba para saber si Alpine puede recuperar el terreno perdido en la pelea de la zona media.

Con información de Infobae