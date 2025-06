Frany Pérez reapareció en redes: "Acompáñenme a volver porque voy a necesitar su apoyo"

La influencer bahiense Frany Pérez reapareció en redes sociales para anunciar que regresa a su trabajo habitual y dijo que lamenta todo lo que pasó, en referencia a las denuncias de estafa en su contra por la fallida venta de entradas para un partido de la selección en marzo.

"Dos meses pasaron sin contactarnos, pero creo que ya es momento de volver, de contarles algunas cosas, de sanar y de seguir adelante. Lo que pasó, ya más o menos lo saben, diría que eso en casi todos los medios locales y nacionales, pero en resumen, confié en alguien que no debía", dijo en un video que publicó en su Instagram, el primero desde el 16 de marzo.

Pérez enfrenta una causa por estafa luego de que no entregara a sus clientes las entradas para el partido Argentina-Brasil que se jugó en Buenos Aires. Ella argumenta que la estafada fue ella.

"Me metí en un ambiente que no conocía bien y a veces uno piensa que todo lo puede y me equivoqué y despido disculpas por eso. Necesito que sepan que la denuncia la hice yo el día 23 de marzo", dijo.

Pérez agregó: "Quedé mal con muchos, pero soy responsable y con tiempo voy a estar para cumplir con lo que me toca. Pero para poder responderles a todos, necesito volver a mi trabajo y es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Así que acompáñenme a volver porque voy a necesitar también de su apoyo. Lamento mucho todo lo que pasó".

En una nota exclusiva con La Brújula 24, Pérez negó públicamente haber actuado de mala fe y dijo que toda la responsabilidad de la venta de entradas fue de Julián Bisignano.

Además del video, Pérez escribió un largo texto en el que reitera sus ideas: "Lo único que quiero ahora es SANAR y TRABAJAR … para poder REPARAR. Es la única manera de salir adelante. Trabajando. Y si algo tengo claro es que no pienso rendirme. Porque esto no me define, no soy eso. Lo que me define es mi compromiso, mis valores que mi familia me dio desde muy chica y mis ganas de hacer las cosas bien".