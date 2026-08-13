Tecnología
Después de 10 años Instagram cambia su logo
El cambio se concentra en el logo tipográfico. El nuevo diseño combina rasgos de cursiva y letra de imprenta
Instagram cambió su logo por primera vez en 10 años. La compañía presentó un nuevo logotipo tipográfico y dejó atrás la tipografía cursiva que usó durante la última década. El diseño actualizado combina rasgos de cursiva y de letra de imprenta.
“El logotipo tipográfico en la parte superior de la app no cambió en 10 años, así que era hora de renovarlo”, anunció en su cuenta Adam Mosseri, responsable de Instagram.
“Más limpio y más moderno, con referencias al original y a la simplicidad y el cuidado artesanal que siempre hicieron que fuera Instagram”, añadió el ejecutivo.
En los comentarios de Instagram y Threads, muchos usuarios señalaron que la nueva versión parece decir “Instagzam”.
Mosseri no especificó cómo será la implementación de este nuevo logo.
Reacciones al nuevo logo de Instagram
El nuevo logo de Instagram ya empezó a generar reacciones. En los comentarios de la publicación que hizo Adam Mosseri, varios usuarios expresaron su descontento.
“¿Soy solo yo o se lee ‘Instagzam’?”, escribió un usuario en un comentario que acumuló 341 “me gusta”. Otra persona le respondió: “Según lo que puso Adam en el pie de foto, el diseño hace referencia al anterior. Un par de letras son cursivas, y esa ‘R’ es una ‘R’ cursiva”.
Otra usuaria opinó: “Ese pequeño cambio en las formas de las letras cambia por completo la personalidad. Es un movimiento simple, pero con muchísimo carácter”. Ese mensaje tenía dos “me gusta”.
“Jamás entendí por qué las empresas sienten la necesidad de cambiar su logo”, escribió otra persona. Su comentario superó los 800 “me gusta”.
En Threads también hubo críticas: “Y en el capítulo de hoy, cosas que Meta hizo sin que se lo pidiéramos, mientras ignora lo que sus usuarios realmente quieren”.
Entre las reacciones positivas, otra persona comentó: “Me gusta: fresco, moderno y fiel al original. Pero si lo que buscan es un cambio de marca, el nuevo nombre es perfecto… ‘Instagzam’”.
El logo anterior de Instagram
El logo anterior de Instagram se identificaba por su logotipo tipográfico en cursiva, una marca visual que la app mantuvo sin cambios durante 10 años.
Ese wordmark aparecía en la parte superior de la aplicación y funcionaba como un elemento de reconocimiento inmediato para los usuarios, asociado a la identidad de la plataforma durante la última década.
Según explicó Adam Mosseri, responsable de Instagram, esa continuidad fue precisamente el motivo de la actualización: “El logotipo tipográfico en la parte superior de la app no cambió en 10 años, así que era hora de renovarlo”.
Con información de Infobae/Meta
Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de Anses en septiembre
El viernes subirá levemente la temperatura y qué se anticipa para el finde largo
Después de 10 años Instagram cambia su logo
Pidió un viaje en moto por una aplicación y asaltó al conductor: quedó detenido
La Libertad Avanza y PRO crean una mesa de trabajo que se reunirá cada 15 días
Más Leídas
-
Noticias B13 horas ago
Borracho chocó contra los tambores de señalización en Vieytes y Sesquicentenario
-
Noticias A10 horas ago
Tragedia en la Ruta 51: murió una mujer tras un choque entre auto y camión
-
Noticias B15 horas ago
Patagones: amenazó con un arma a trabajadores del PAMI por la demora de un trámite
-
Espectáculos15 horas ago
Abel Pintos abrirá el Festival y Mundial de Tango Buenos Aires 2026
-
El Tiempo16 horas ago
Otro día bien de invierno: fresco e inestable, aunque sin posibilidades de lluvias
-
Noticias B16 horas ago
El Indec publica la inflación de julio: consultoras esperan un dato cercano al 2%
-
Noticias B14 horas ago
Comienza hoy la Muestra de Carreras de la UNS con participación récord
-
Noticias B23 horas ago
Kicillof, Máximo Kirchner y Massa encabezaron una cumbre con las PASO como tema central