No invitó a las chicas del barrio a la fiesta de 15 de su hija y le rompieron la cabeza con un caño

Por el sólo hecho de no haber invitado a las chicas del barrio a la fiesta de 15 años de su hija, Mayra Coronel sufrió lesiones de distinta consideración en la cara y la cabeza como resultado de un brutal ataque de varias mujeres que sufrió a bordo de un colectivo de la línea 518. La agresión, de la cual la víctima aportó pruebas fotográficas, ocurrió este martes al mediodía.

Consultada por la redacción de La Brújula 24, Coronel -de 38 años de edad- dijo que lleva realizando entre 8 y 9 denuncias penales contra las mismas atacantes, algunas de las cuales son menores de edad. “Viven a cuatro cuadras de mi casa, en Villa Talleres y no sé qué espera la justicia que pase para actuar. ¿Esperan que me apuñalen o me baleen la casa? Todo porque en su momento no quisimos invitarlas al cumple de 15 de mi nena y ahí dijeron que nos iban a reventar la casa”, manifestó la mujer.

Coronel dijo que el enfrentamiento con las mujeres que la atacaron surgió tras la negativa suya a invitar a alguna de las jóvenes que residen en el mismo barrio a la fiesta de 15 años de su hija.

De la agresión fueron testigos tanto adultos como niños que estaban en viaje rumbo al colegio. “Me dicen que son lesiones leves, pero tengo fractura de cráneo y la nariz fisurada. Me vieron ensangrentada mi nene de 6 años y un nieto de 7. Me rompieron la cabeza con un caño”, afirmó.

Coronel aseguró que lejos está en su vida la búsqueda de pleitos ni de actuar promovida por una justicia por mano propia. “Pueden preguntar en el barrio quién es Mayra Coronel…vendo rosquitas en la calle y no molesto absolutamente a nadie”, aseguró.

Tras realizar la denuncia, la mujer fue examinada por un profesional en el Hospital Municipal y esta tarde esperaba que la viera un médico forense en la sede de la Policía Científica.