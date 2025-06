"Hablás mucho", el picante cruce de Messi con James Rodríguez

En la noche del martes, la Selección Argentina igualó 1-1 con Colombia en el Monumental por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. Ya clasificada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Albiceleste rescató un empate en un partido caliente, donde Lionel Messi tuvo un cruce con James Rodríguez, que tiene historia por las recientes declaraciones del colombiano sobre la Copa América 2024.

Semanas atrás, el volante ex-Real Madrid y que actualmente se desempeña en León de México recordó la final perdida en el certamen continental de Estados Unidos y aseguró que "por cosas externas creo que no pudimos quedar campeones" porque "el árbitro influyó mucho y no nos cobró uno o dos penales". El capitán de la Scaloneta aprovechó la oportunidad y se lo recriminó.

En medio de una discusión, la Pulga se acercó y le habló tapándose la boca con la mirada desafiante. "Dijiste que nos habían ayudado en la final. Hablás mucho", disparó Messi mientras que James respondía que "yo no he dicho nada". Finalmente, luego del partido, el colombiano fue consultado por su encuentro con el Diez, pero no quiso entrar en polémica. "Lo que se queda en el campo, se queda en el campo", manifestó.

Fuente: TyC Sports