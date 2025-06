Cristina pidió la prisión domiciliaria sin tobillera: dónde sería

Luego de que la Corte Suprema confirmara la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner solicitó cumplir la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La presentación fue realizada por su abogado, Carlos Beraldi, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, que ya ordenó la ejecución de la sentencia y la convocatoria de la expresidenta a los tribunales de Comodoro Py en un plazo de cinco días hábiles.

Entre los argumentos esgrimidos por la defensa, se destaca la preocupación por su seguridad personal, en particular a raíz del atentado que sufrió en septiembre de 2022. Además, Beraldi sostuvo que, por haber ejercido la Presidencia y la Vicepresidencia de la Nación, Cristina debe cumplir la condena aislada del resto de la población carcelaria. En ese contexto, informó que la exmandataria fijó como lugar de detención el domicilio ubicado en la calle San José al 1100, en San Telmo, propiedad de su hija Florencia Kirchner.

Otro punto que sobresale del pedido es la negativa a utilizar una tobillera electrónica. Según detalla el escrito, Cristina cuenta con un esquema de custodia las 24 horas, lo que haría innecesaria la medida electrónica de control. Desde el entorno de la expresidenta también se instaló una vigilia de militantes en las inmediaciones del domicilio apenas conocida la resolución judicial.

En caso de concederse la domiciliaria, Cristina Kirchner no podrá salir del domicilio, aunque sí estaría habilitada a recibir visitas sin horarios restrictivos ni limitaciones en la cantidad de personas, salvo que el tribunal imponga condiciones específicas. Inclusive, podría permitirse que allegados permanezcan en la vivienda durante la noche. Todo dependerá de las reglas de conducta que eventualmente disponga la Justicia.

No obstante, señala TN, expertos consultados advirtieron que el beneficio podría ser rechazado. “La prisión domiciliaria suele concederse por razones de salud o condiciones médicas que no puedan ser tratadas en el sistema penitenciario”, explicó un abogado penalista. De todos modos, aclaró que el tribunal podría hacer una excepción en atención al cargo público que ostentó la acusada y a su situación particular.

El pedido de Cristina Kirchner se suma a un fallo histórico que marca un antes y un después en la política argentina. Aunque aún restan instancias judiciales y posibles apelaciones, el proceso se encamina hacia una etapa definitiva, con una ejecución de pena que pondrá a prueba los límites entre justicia, poder y simbolismo institucional.