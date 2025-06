Bahiense del Norte le ganó a Liniers en el arranque de la séptima fecha de Primera

Bahiense del Norte se impuso 73 a 66 a Liniers en el inicio de la séptima fecha del Torneo de Primera División del básquet local.

En el estado Manu Ginóbili el goleador de la noche fue Augusto Lamonega, quien marcó 31 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes.

La séptima jornada se completará mañana con los siguientes partidos:

Estudiantes vs. San Lorenzo

Napostá vs. Pueyrredón

Pacífico vs. Estrella

Alem vs. Villa Mitre, en cancha de Villa Mitre

Olimpo vs. 9 de Julio