La vasectomía sin bisturí avanza en los hospitales bonaerenses: un cambio histórico en salud sexual masculina

La vasectomía sin bisturí (VSB), una técnica anticonceptiva masculina segura, rápida y sin necesidad de cirugía tradicional, comenzó a expandirse con fuerza en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Con el impulso del Ministerio de Salud bonaerense y el apoyo de la organización internacional World Vasectomy Day (WVD), ya son siete los establecimientos que ofrecen este procedimiento gratuito, mínimamente invasivo y con un 99,5% de eficacia.

Los urólogos Gustavo Cavazzutti y Mariano Marcovsky son los primeros entrenadores certificados del país en esta técnica, lo que les permite capacitar a colegas y ampliar el acceso a este derecho. “La anticoncepción siempre estuvo centrada en el cuerpo de la mujer. Esta técnica permite a los varones participar activamente y de forma responsable en los cuidados”, destacó Marcovsky, referente del programa de vasectomías de la maternidad Estela de Carlotto, en Moreno.

A diferencia del método quirúrgico tradicional, la VSB no requiere quirófano ni anestesia general, y puede realizarse en consultorios sin estudios prequirúrgicos. “Además de ser un procedimiento sencillo, no tiene costo para la salud pública”, explicó Cavazzutti, jefe del servicio de Urología del Hospital San Martín de La Plata. Ambos remarcaron la importancia del asesoramiento previo para que los pacientes comprendan el alcance del método, que no es reversible y no protege contra enfermedades de transmisión sexual.

Actualmente, la técnica se ofrece en hospitales de La Plata, Moreno, San Fernando, Avellaneda, Berazategui, La Matanza y José C. Paz. El Ministerio también incorporó nuevos equipos capacitados en VSB en San Fernando y Avellaneda, con el objetivo de multiplicar los espacios de formación y rotación para residentes interesados. “Queremos que esta práctica se generalice en toda la Provincia y en el país”, subrayó Marcovsky.

Uno de los principales miedos de los pacientes, señalaron los especialistas, es que la vasectomía pueda afectar la vida sexual. “No altera en lo más mínimo la sexualidad. A la semana, los hombres pueden retomar su vida laboral, deportiva y sexual con normalidad”, aseguró Cavazzutti. También aclararon que quienes deseen tener hijos en el futuro deberían considerar congelar esperma antes de realizarse la intervención.

De cara al Día Mundial de la Vasectomía, que se celebrará en noviembre en Argentina, el Ministerio de Salud bonaerense y la organización WVD intensifican su trabajo para concientizar sobre esta técnica y promover una salud sexual más equitativa. “Ser de los primeros entrenadores es un honor y una responsabilidad. Queremos que más profesionales tomen esta técnica como propia”, concluyó Marcovsky.