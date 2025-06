Fórmula 1: Colapinto remontó dos posiciones sobre el final y terminó en el puesto 15

Después de un fin de semana que venía siendo para el olvido, Franco Colapinto no tuvo la mejor de las carreras en el GP de España y terminó en el puesto 15, logrando dos adelantamientos en la última vuelta que mejoraron su performance. El ganador fue Oscar Piastri, mientras que Lando Norris y Charles Leclerc completaron el podio.

Colapinto, que largaba en el puesto 18 por delante de Yuki Tsunoda, perdió ese lugar con el japonés luego de que el equipo demore su primera parada en boxes. Ya con neumáticos medios, su ritmo se cayó por completo y empezó a perder terreno desde el último lugar de la parilla, que hoy comenzaba con 19 autos.

A 11 vueltas del final, un problema mecánico obligó a Kimi Antonelli a abandonar la carrera, dejando su Mercedes en una zona peligrosa de la pista y generando la salida del auto de seguridad. Con todos los autos en hilera, Colapinto recuperó las chances de ganar algún lugar sobre el final.

En el relanzamiento, el argentino se mantuvo atrás de sus principales competidores siendo algo conservador y apuntando a no tener accidentes. Sin embargo, en la última vuelta aprovechó su oportunidad y adelantó a los dos Haas de Esteban Ocon y Ollie Bearman, finalizando en el puesto 15.

Con los abandonos de Lance Stroll (problemas físicos antes de la carrera), Alex Albon y Kimi Antonelli, y los dos adelantamientos sorpresivos sobre el final, el Alpine de Colapinto llegó 15to a pesar de ser el coche con peor ritmo durante casi todo el fin de semana.

A pesar de haber sufrido muchos problemas durante todo el fin de semana, el resultado final termina siendo más que aceptable y fue un premio ante la mala fortuna del oriundo de Pilar en la prueba de clasificación.

Drama in the closing stages of the race! 😱



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk