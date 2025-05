Abel Pintos celebra 30 años de carrera: "Me gustaría que las canciones sean eternas"

Abel Pintos cumple tres décadas sobre los escenarios, marcando con su voz y sensibilidad una huella profunda en la música argentina. Pero en lugar de armar un compilado de éxitos —como haría cualquier artista en semejante ocasión—, decidió mirar hacia atrás con el corazón en la mano. Así nació Gracias a la vida, un EP con versiones que él mismo hubiera querido componer, con joyas del cancionero latinoamericano y un homenaje a su gran ídola, Mercedes Sosa.

En diálogo con Teleshow, el bahiense contó que la idea del disco no surgió hasta que, en una tarde cualquiera, emprendió un viaje en auto con una de sus hijas. Mientras conversaba y seguía las indicaciones del GPS, una playlist de una plataforma le fue sugiriendo canciones aleatorias. De pronto, un tema lo sorprendió. "Hace cuánto no escuchaba ese temazo", comentó en medio del tránsito. Ese instante despertó en él el deseo de reversionar canciones que lo habían marcado.

El EP se abre con “No”, una versión del clásico de Shakira, y continúa con joyas como “Soy tuyo”, de Andrés Calamaro; “De repente”, de Soraya; “Me dediqué a perderte”, escrita por Leonel García e inmortalizada por Alejandro Fernández, ahora interpretada junto al dúo Ha*Ash; “Creo en ti”, de Mónica Vélez junto al grupo mexicano Reik; y “Eres”, de Café Tacvba. A todas ellas se suma “Gracias a la vida”, la emblemática canción de Violeta Parra que Mercedes Sosa hizo inmortal y que le da nombre y espíritu a este trabajo.

Más que un viaje sonoro, este lanzamiento es una declaración de principios. Abel no busca perpetuar su imagen ni dejar un nombre grabado en mármol: "Me gustaría que las canciones sean eternas. A mí no me pone a pensar si el día de mañana, si dentro de 70 años, alguien va a escuchar una de estas canciones, no me interesa si se van a acordar de mí o no. Lo que me interesa es que lo que esa canción a mí me provocó, o le provocó en la actualidad a mucha gente que le pudo haber servido para superar un dolor, para sentirse un poquito más contento, siga funcionando de esa manera. La música al final salva en muchas ocasiones".

Con información de Infobae