Se completa la quinta fecha del Torneo de Primera del básquet local

La quinta jornada del Torneo de Primera del básquetbol local cerrará esta noche con una atractiva tanda de partidos, cada uno con su propio interés deportivo.

Desde las 21, se enfrentarán Napostá vs. Villa Mitre, Estudiantes vs. Pueyrredón, Alem vs. Liniers (en la cancha de Villa Mitre) y Pacífico vs. 9 de Julio.

En tanto, Olimpo recibirá a Bahiense del Norte a las 21.30, luego de un acuerdo entre clubes.

El miércoles, San Lorenzo se impuso a Estrella en el comienzo de la fecha.

Los líderes son Bahiense del Norte, Liniers, Estudiantes y Villa Mitre con siete puntos.