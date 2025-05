San Lorenzo se impuso a Estrella en el comienzo de la quinta fecha de Primera

San Lorenzo venció a Estrella con marcador de 78 a 59 en el partido que abrió la quinta fecha del Torneo de Primera División del básquet local.

El goleador por los vencedores fue Nicolás Herbik con 20 puntos y 6 rebotes.

La acción continuará este jueves con el resto de los partidos. A continuación, el detalle completo de la jornada:

Olimpo vs. Bahiense del Norte

Napostá vs. Villa Mitre

Estudiantes vs. Pueyrredón

Pacífico vs. 9 de Julio

Alem vs. Liniers (en Villa Mitre)