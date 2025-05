A fondo con Carlos Mungo: "Estuve por dejar de dirigir tras la derrota con los santiagueños"

Carlos Mungo, DT de Villa Mitre, es merecedor de respeto por el trabajo que realiza. Ese reconocimiento va más allá de lo estrictamente deportivo y alcanza la faceta humana. En una charla con pasajes de emotividad, el técnico conversó con La Brújula 24 en "Gente de Palabra", con la conducción de Silvina Juárez y Walter Gullaci.

“Hemos estado siempre en la pelea. Es la apuesta de los dirigentes, de confiar en el proyecto. Debería ser lo normal, pero sorprende en tiempos de mucha la vorágine. Uno está conforme y cómodo no sólo con los dirigentes sino también con la gente, de cara a la posibilidad de lograr el ascenso. Me quedé en el club ante otras propuestas superadoras, pero uno prioriza otras cosas en su vida que no pasan por categoría ni por la plata", expresó.

"Hoy estamos en una sociedad donde todo está expuesto por las redes sociales. No miro eso ni cuando me va bien ni cuando me va mal; el éxito te hace creer que hacés todo bien y, a veces, la soledad de la derrota, es lo que más enseña. Lo importante es, en el triunfo o en la derrota, tener los pies sobre la tierra. Si la pelota pega en el palo y entra, sos bueno y si pega en el palo y sale, somos malos", indicó.

Mungo admitió que la derrota en las finales ante los santiagueños (Sarmiento), lo llevó a pensar en la posibilidad de abandonar el trabajo como DT. "Tuve quince días que no quería saber de dirigir más. Soy de hablar mucho con mis hijos, esposa y amigos. Soy de guardarme mucho y me dicen que no disfruto las cosas. Ayer jugamos un partido bárbaro y, cuando nos sentemos con los jugadores, le marcaremos aquello que no hicimos bien porque no podemos relajarnos. Uno se toma esto como lo que es, un deporte; no hay que dramatizar demasiado sobre ciertas situaciones", indicó.

La entrevista completa con Carlos Mungo, DT de Villa Mitre