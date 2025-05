Colapinto cumplió: fue 16° en la carrera que marcó su regreso a la Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a la Fórmula 1 y este domingo tuvo su primera carrera con Alpine en el Gran Premio de Imola. Después de los problemas en la clasificación, se sostuvo en pista y cruzó la meta en el puesto 16 que le permitió entregar el auto entero que era uno de los principales objetivos.

En una atractiva competencia, Verstappen se llevó un sólido triunfo desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, mientras que Norris y Piastri lo escoltaron en pista. Los Ferrari se destacaron junto con Alex Albon que logró un valioso quinto lugar.

Después de una gran largada, el campeón del mundo Verstappen hizo una muy buena maniobra para dejar en el camino a Oscar Piastri. El piloto de McLaren no quiso entrar en el roce sabiendo que tenía una carrera larga por delante. En el fondo del pelotón, Colapinto perdió un par de posiciones pero era sólo el comienzo.

La estrategia de paradas en boxes sería clave teniendo en cuenta que no hay mucho espacio para el sobrepaso en el trazado italiano. El argentino esperó un poco para ingresar a boxes y cuando lo hizo salió último a pista pero fue ganando colocaciones con el correr de la competencia, incluido un primer Virtual Safety Car por problemas técnicos de Ocon. Mientras tanto, Verstappen seguía firme en el liderazgo.

Los compañeros de equipo (Colapinto y Gasly) estaban juntos girando hasta que en la vuelta 46 llegó el segundo Auto de Seguridad por problemas en el auto del piloto local, Kimi Antonelli.

Para el reinicio, aprovechando varios equipos para ingresar a boxes, Verstappen se sostuvo en la punta sacando diferencias a los dos McLaren. En el tramo final, Lando Norris superó a Piastri y se quedó con el segundo puesto.

Los Ferraris fueron los otros grandes protagonistas del domingo porque Leclerq recuperó el ritmo para ubicarse cuarto y Hamilton superó a Albon luego de que el piloto de Williams estuviera peleando por el cuarto lugar. Después de esa maniobra, Leclerq recibió una sanción y debió dejarlo pasar al ex compañero de Colapinto.

That Max Verstappen move from onboard 😮‍💨



The reigning champ gets a DREAM start at Imola!#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/zvIUuqXXxA