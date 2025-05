La bronca de Colapinto después de arruinar su clasificación por un error

La escena fue breve, seca, cruel. Faltaban apenas dos minutos para que terminara la Q1 del Gran Premio de Emilia-Romaña en Imola cuando Franco Colapinto, en su segundo intento lanzado, pisó el piano externo de la curva 4, perdió el control del Alpine A525 y se fue contra las defensas. El impacto no fue violento, pero sí lo suficiente como para dañar la parte frontal del auto francés y destrozar su sábado. Terminó 15°, pero sin chances de ir por un mejor puesto de largada en la Q2.

El gesto del argentino al bajarse del auto fue elocuente y el “perdón” que había pedido por radio a su equipo segundos antes una muestra inequívoca del error cometido. Cabeza baja, respiración agitada y un susurro entre dientes que no llegó a los micrófonos.

Poco después, con la emoción decantada, puso en palabras lo que sentía: “Tenía un buen auto como para pelear por la Q3. Es una pena terminar así porque el auto tenía mucho potencial para lograr un buen resultado. Estoy seguro que vamos a remontar mañana”.

El cronómetro marcaba poco más de dos minutos para el cierre de la Q1 cuando Colapinto salió a pista con gomas blandas nuevas. Hasta la curva 3 todo marchaba bien. Pero en la salida de la 4 -una zona rápida, que se toma casi a fondo con mínima carga aerodinámica- el tren trasero pisó el piano externo derecho, perdió tracción y lo proyectó fuera del asfalto. El coche se deslizó y golpeó con la parte delantera contra el muro de contención.

Franco Colapinto suffers a big off as he makes his Formula 1 qualifying return 💔 #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/sAEc1kGrcj

La bandera amarilla apareció de inmediato, y Colapinto quedó fuera de combate. Peor aún: no solo no pudo mejorar su tiempo, sino que tampoco pudo presentarse a la Q2, a la que había ingresado con lo justo. Por eso, aunque figuró entre los 15 mejores, su sábado terminó antes de lo esperado. Sin embargo, luego fue penalizado con un puesto por salir antes al pitlane, por lo que partirá 16°.

La frustración de Colapinto encontró eco inmediato en la evolución de su compañero de equipo. Pierre Gasly, con un Alpine con algunas mejoras estrenadas para esta carrera, logró pasar a Q2 y luego a Q3, donde finalmente clasificó 10°. El dato no es menor: el auto tenía ritmo para estar en el top 10 y Franco lo sabía.

En ese contexto, sus palabras dolieron más: “Es una pena terminar así… el auto tenía mucho potencial”.

La frase no sonó como excusa, sino como una verdad que escapa al control. Porque hasta ese momento, el pibe de Pilar venía mostrando una adaptación notable en su regreso como piloto titular. Había sido sólido en los entrenamientos, se metió entre los más rápidos al inicio de la tanda, y transmitía confianza con cada vuelta.

Pero Imola, con su mezcla de historia, técnica y trampas escondidas, volvió a cobrar caro un error mínimo. Porque en la Fórmula 1 moderna, una rueda fuera de línea puede marcar la diferencia entre el éxito y la frustración.

La pole position quedó en manos de Oscar Piastri (McLaren), que se la arrebató por apenas 34 milésimas a Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato. El australiano se mostró demoledor en las curvas rápidas del segundo sector y sacó provecho de un coche afinado al milímetro.

Carlos was quickest in Q2, and his @WilliamsRacing crew absolutely loved it 💙#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/323VdwmaCc