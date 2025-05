Padre Bochatey, obispo argentino amigo del Papa: "Tiene una personalidad muy cálida y sentido del humor"

El padre Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata, y el ahora papa León XIV, Robert Prevost, cosechan una amistad de años que se formó en salones de clases y responsabilidades compartidas como integrantes de la Orden de los Agustinos.

"Como persona es un hombre muy serio, muy profundo, muy espiritual, pero no es aburrido. El hecho de ser serio no significa que no hable de cualquier tema y que tenga una personalidad muy cálida. Es un hombre muy abierto también, de pocas palabras, pero simpático, con sentido del humor, tiene una gran sonrisa y es un deportista", así describió Bochatey al nuevo líder de los católicos.

En el programa Nunca es Tarde, Bochatey señaló que fue toda una sorpresa para él la elección de Prevost, porque aunque entendía que era una posibilidad, su tiempo como cardenal no es mucho.

"No lo podía creer, era una posibilidad que sabíamos que existía, pero yo estaba convencido, no sé por qué, que iban a ganar a algún otro y no él, que lleva pocos años de cardenal (...) fue muy emocionante verdaderamente", aseguró.

Bochatey relató cómo fue la relación de Prevost con el papa Francisco y cómo le fue asignando responsabilidades paulatinamente a medida que se ganó su confianza.

"Uno puede decir es un continuador de Francisco, pero yo creo que fue al revés, que Prevost fue un adelantado a Francisco, ¿en qué sentido? Podía quedarse y vivir en la iglesia norteamericana mucho más cómodo, pero él pidió ir a la misión, ir a Perú, lo que el Papa Francisco después va a llamar la iglesia de salida, la iglesia misionera. Trabajó muchísimo con el tema de los migrantes, de los más pobres, de los últimos", detalló el obispo.

Bochatey y Prevost se conocieron en los años 80 en Roma cuando coincidieron mientras estudiaban como parte de su formación eclesiática. "Vivíamos en la misma comunidad, éramos compañeros de vida de estudio, somos del mismo año, somos de la misma camada, o sea que fuimos compañeros de vida. Te diría que hemos barrido los corredores del convento y hemos limpiado, lavado los platos juntos muchas veces", comentó.

La amistad entre los dos fue creciendo y se extendió hasta la actualidad, acompañándose en momentos clave como la ordenación como obispos de ambos.

"Estos días lo dejé en paz, porque digo, que el pobre debe tener la cabeza y todo el mundo encima, lo único que falta es el amiguito. Él sabe que lo queremos, le mandé mensaje por medio de su secretario y ahora yo si Dios quiere viajaré a Roma para el domingo para la toma de su ministerio y ahí sí, espero poder verlo y abrazarlo", dijo Bochatey.