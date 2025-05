Analizan habilitar el uso de los "dólares del colchón" solo con una declaración jurada

El Gobierno de Javier Milei podría anunciar en las próximas horas la posibilidad de que los argentinos que tengan en su poder dólares sin declarar puedan ingresarlos al sistema formal y utilizarlos sin problemas para consumos específicos luego de completar una declaración jurada en la que consignen el origen de los fondos, según reconocieron fuentes oficiales.

El objetivo de fondo es sumar un nuevo ingreso de divisas para "remonetizar" la economía. Eso permitiría, según la visión oficial, que el precio del dólar se acerque al piso de la banda cambiaria, mayor apreciación del peso, apuntalar la desinflación y darle mayor impulso a la actividad.

En concreto, los ahorristas que compraron dólar en tiempos de vigencia del cepo cambiario y los guardaron “debajo del colchón” deberán declarar que esos billetes no provienen de actividades ilícitas. Las medidas buscarán que no haya penalidad, ni ahora ni en los próximos años, para quienes decidan ingresar al nuevo esquema. Se habla de un monto límite de USD 100.000, aunque no hubo por ahora confirmación, y la estimación oficial es que hay un stock sin declarar de unos USD 200.000 millones.

De la confección de la normativa participaron muchas áreas del equipo económico -Ministerio de Economía, Banco Central, ARCA y UIF- y sería anunciada este jueves. Se espera que la comunicación esté a cargo del vocero presidencial y candidato a legislador de La Libertad Avanza en la Ciudad, Manuel Adorni. También podrían participar otros funcionarios, aunque eso no está cerrado por el momento.

“Se están diciendo muchas pavadas que no son. Todo seguirá los estándares internacionales”, afirmaron las fuentes y agregaron: "Vamos a proteger la riqueza de la gente que estos años ahorró sin cometer ningún delito, que son la gran mayoría de los argentinos. El peor enemigo del sistema antilavado es el cash. Ese es el espíritu de la medida que se está analizando".

Fuente: Infobae