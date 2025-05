La columna de la Ubfal: las hijas de Lanata y Marcovecchio solo tienen un acuerdo de privacidad

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó todas las novedades del mundo de la farándula nacional, dentro de la ya habitual columna en el programa "Hora Pico".

"El conflicto entre Elba Marcovecchio y Bárbara Lanata se calmó porque se firmó un acuerdo de privacidad. No pueden hablar, pero como la ex de Jorge dio una nota que fue tapa de la revista Hola, a las hijas no les gustó nada y se quejaron ante la Justicia. No importa si hablan bien o mal, ambas partes están impedidas de expresarse. Mientras tanto están con toda la sucesión".

🔴 LA ÍNTIMA NOTA DE ELBA MARCOVECCHIO PARA "HOLA": LA PALABRA DE BÁRBARA LANATA@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/7PKx2aHmjG — América TV (@AmericaTV) May 7, 2025

"Laurita Fernández se enojó por una información que se filtró en las últimas horas, inclusive tuvo que desmentir que se haya separado de su pareja. A tal punto que dijo que estaba viendo televisión con él. Ella atraviesa un gran momento porque está primera en recaudación en La Cena de los Tontos y está teniendo buen suceso en el programa de las noches en Canal Nueve".

📢 LA PALABRA DE LAURITA FERNÁNDEZ TRAS SU SEPARACIÓN



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/V9RYF1FMCd — América TV (@AmericaTV) May 8, 2025

"No sé cuándo se casarán La China Suárez y Mauro Icardi, él aún no está divorciado. Solo se los vio exhibiendo un anillo de compromiso. Tienen en mente proyectar un futuro en Miami, pese a que hasta el año que viene tiene contrato en Turquía. Quizás pueda conseguir un contrato en el club cuando Messi termine su vínculo, pese a que ese no es el único equipo de dicha ciudad".

📲 Aparentemente Icardi y La China confirman compromiso en Instagram pic.twitter.com/2FYhiQnPu2 — fefe (@fedeebongiorno) May 7, 2025



