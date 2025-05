Antonelli dio la sorpresa en la clasificación de la carrera Sprint de la Fórmula 1

Al final la bandera a cuadros firmo la sentencia y la sorpresa se hizo realidad. El Mercedes Benz que Kimi Antonelli se quedaba con la pole para la carrera Sprint y todo el mundo parecía estar viviendo una situación impensada no solo por la juventud de este chico que llegó a la escudería alemana para acompañar a George Russell y ya se transforma en un animador de la Fórmula 1.

La segunda posición fue para Oscar Piastri quien superó a Lando Norris dejando a los dos McLaren en la segunda y tercera colocación. La cuarta ubicación fue para Max Verstappen.

📻 "I think we're getting somewhere" The first of many for Kimi Antonelli! 👏 #F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/PsLIn6BjYI

Todo apuntaba a la escudería inglesa con Piastri como estandarte y esperando la recuperación de Lando Norris, pero apareció el italiano Kimi Antonelli para romper el molde y ser el piloto más joven en largar adelante una competencia de la Fórmula 1. La particularidad es que este chico que esta a punto de cumplir 18 años es que este sábado o el domingo llegara a subir al podio no podrá beber el champagne ya que por una ley esta prohibido el consumo de alcohol para los menores de 18 años.

El otro Mercedes Benz, el de George Russell terminó en la quinta ubicación. El tiempo que marcó Kimi ya con la bandera a cuadros flameando en la línea de sentencia fue de 1m26s482 superando a Piastri por tan solo 0s045 milésimas y dejando a Norris tercero a 0s100. Las dos Ferraris no pudieron mejorar su rendimiento y para esta clasificación se ubicaron en el puesto 6 Charles Leclerc y séptimo fue Lewis Hamilton.

En el equipo Williams las sensaciones fueron dispares. Alex Albon logró llegar a la parte final de la clasificación ubicándose en el puesto 8 mientras que Carlos Sainz tuvo inconvenientes en la Q2 y allí quedaron las aspiraciones del español que había tenido una buena sesión de entrenamientos, pero no pudo sostener este nivel a la hora de lidiar con la presión de buscar un tiempo relevante. Isack Hadjar vuelve a tener un buen desempeño ocupando la novena posición por delante de Ferando Alonso con el Aston Martin que cerró los diez mejores del clasificador.

La historia del equipo Alpine tiene varias aristas para analizar. Por un lado, Pierre Gasly apuntaba a una buena clasificación que no pudo concretar y solo logró llegar a la Q2. Al momento de registrar un tiempo importante que le permita el pase a las instancias finales, tuvo un leve roce al paredón y condicionó su continuidad. Para Jack Doohan la historia fue diferente. Al llegar la parte final de la Q1, el equipo no pudo sacarlo a pista en un momento adecuando y cuando salió para cerrar su vuelta rápida se encontró con transito y eso complicó su trabajo.

