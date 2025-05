"Me quedé dormido", dijo tras incrustar su auto contra un árbol

Este miércoles por la mañana, un llamado al 911 alertó sobre un accidente en la intersección de calles Rosales y San Lorenzo. Al llegar al lugar, personal del Comando de Patrullas constató que un Volkswagen Polo se había incrustado contra un árbol, sin intervención de terceros.

El conductor fue identificado como Mario Martín Muñoz, de 34 años, quien reconoció ante los agentes haberse quedado dormido mientras conducía. Este descuido provocó que perdiera el control del vehículo y terminara impactando contra el árbol.

Afortunadamente, mencionaron fuentes oficiales, no se registraron heridos y no fue necesario solicitar asistencia médica, ya que solo se produjeron daños materiales.

Durante la intervención policial, se detectó que el conductor no contaba con la licencia de conducir, motivo por el cual no se hizo test de alcoholemia ni de consumo de estupefacientes, al no tener la documentación correspondiente. En consecuencia, se labró el acta de infracción por circular sin la habilitación y se secuestró el vehículo.