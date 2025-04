Pareja le respondió a Macri: "A los del PRO no necesitamos comprarlos, estaban regalados"

Sebastián Pareja, referente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y "armador" de la Sexta Sección Electoral, visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24 durante su paso por Bahía Blanca y le respondió a Mauricio Macri quien los había acusado de "salir con la chequera" a buscar voluntades: "A los del PRO no había que comprarlos, estaban regalados".

"Es demasiado para uno, Adorni es Milei, candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Me tocó un proceso de armado electoral que nos salió bien y eso a uno lo pone en un lugar de que se diga que soy Milei en la Provincia. Armé las listas en un 100%, siempre bajo el acuerdo de Karina Milei y Eduardo 'Lule' Menem. Trabajé con Carlos Menem en la campaña de 2003 cuando ganó Néstor Kirchner. Nunca compartí nada con el kirchnerismo, luego hice campaña para que sea senador nacional, accedió a su banca y estuve con él hasta que falleció", aclaró quien, además, es subsecretario de la Nación

Y agregó: "Allá por enero de 2022, semanas después de que Milei anunció que quería ser presidente de la Nación, me designaron para la Provincia y fue un proceso muy grato e interesante. Bahía Blanca y Escobar son las dos localidades en las que mejor nos ha ido, el Interior de la provincia se volcó rápidamente a Milei porque no había en el cuarto oscuro una propuesta proveniente del PRO y el radicalismo, por eso buscó alternancia por sobre Sergio Massa de quien conocemos la trayectoria".

"En el Conurbano, el músculo del peronismo se hace notar, pero hoy se está modificando porque La Libertad Avanza ha penetrado en esa lógica y se va a ver no solo en 2025, sino también en 2027. Macri hace rato que no tiene razón, lamentablemente, porque llevamos adelante una tarea muy genuina y él lo sabe muy bien. Cuando ganamos en el ballotage, me junté con la mesa política y di una sola indicación que era no ir a caranchear en el PRO y sectores del radicalismo, dejar que el proceso decante naturalmente. En ese momento no había que comprarlos, estaban regalados y no los fuimos a buscar, dejamos las puertas abiertas", destacó Pareja, en otro tramo de la nota radial.

No obstante, sostuvo que "tuvimos mucha consideración sobre el paso de ellos en el poder hace que haya un entendimiento casi absoluto entre el PRO y La Libertad Avanza, tirando hacia un mismo lugar. Macri tiene como tarea que su espacio no desaparezca y la mía no es que el partido desaparezca, los que quieran sumarse, pueden hacerlo sin condiciones. La política debe comprender que cambiaron las reglas de juego, la persona que se sienta con nosotros y arranca la conversación preguntando qué le toca a él, si renueva o no su banca, se equivoca y la conversación se termina. Esa es una persona que no está a la altura de las circunstancias, somos determinantes con este tema, estoy siendo así y no vas a encontrar casos que vayan por el contrario".

"Con el dirigente que te encontrás y discute la foto de hoy, está afuera de nuestra mesa. El país está como está gracias a esas personas que hoy pueden condicionar políticamente, han fracasado y perdido electoralmente, van de la mano de la calamidad. Estamos abiertos a conversar con quien quiera, hay sectores del peronismo que quieren sentarse a hablar con nosotros y nosotros no tenemos inconvenientes. A mi no me importa si eras rubio o morocho, comprendemos que tenemos que tirar para un solo lado, que esto no es solo un slogan. Los que entran deben hacerlo para pelear contra el populismo, el derroche y el relato que nos vienen vendiendo hace 20 años. Nos vendieron que eran el mejor equipo de los últimos 70 años y ganó Alberto Fernández, no tienen autoridad moral para cuestionarnos", resume el alfil bonaerense.

Posteriormente, infirió que "el Presidente va al hueso, confronta con el relato, después podemos discutir si es conveniente lo que hace, pero la variable es distinta y es un cambio de era. Esta forma de hacer política descoloca a cualquiera y el dirigente político que no comprende eso va a caminar en otra dirección. Hablo con Ritondo y Santilli, tenemos muy buen diálogo, pero cuando Macri pone condiciones para negociar, le preguntaría si no sabe que tenemos a la mejor ministra de Seguridad que era su candidata a Presidenta, tenemos a Petri, Sturzenegger y Toto Caputo que fueron del PRO, Cuál es el inconveniente que me ponga de acuerdo con Santilli y Ritondo sin escuchar lo que dice Macri, no lo entiendo".

"Ni la dirección que le dé a los dirigentes de LLA ni la orden que baje Macri cambia lo que pasa en el territorio. La boleta va a ser la de LLA, no hay dudas de eso, no hay coalición entre dos partidos. Si me pidieran ganar la Provincia de Buenos Aires lo logramos caminando con el acuerdo con el PRO, acuerdo con parte del radicalismo, entregando posiciones en la lista a Carrió, a quien no quiero porque me parece un desastre pero hay dirigentes de la Coalición Cívica que son muy valiosos, pero no saben en qué partido están. Massa era el tipo que venía a eliminar La Cámpora y hoy es parte de ese movimiento, eso es parte de la política. Nos hemos desvivido por armar las mejores listas y que nos digan que las confeccionó Massa molesta y mucho", resumió Pareja.

"Milei no es una persona de la rosca, quiere ganar la provincia de Buenos Aires, tiene marcadas diferencias ideológicas con Kicillof. La estructura de la LLA después del peronismo es la más robusta, esa será la puja en los próximos 50 años de la argentina, con la centroizquierda representada por el kirchnerismo y otra de centroderecha en la que estamos nosotros"

Luego, arremetió con un dato elocuente: "Antes de ganar el balotaje, tuvimos legisladores que se habían ido de nuestro espacio, el diablo metió la cola e hizo de las suyas, quizás porque esta gente pensó que no ganaba Milei y se arrepintieron. Eso pasó y dio lugar a sospechas y distintos actores lo motorizaron, pero me encargué de llevarlo a la Justicia Federal y me dieron la razón. A nosotros nos denunciaron por venta de candidaturas, pero hicimos una defensa que fue la mejor de la historia porque vinieron 1200 personas a atestiguar. Soy responsable de que no se repitan viejas prácticas de la política tradicional. Tuve a cargo la fiscalización de la Provincia, discutí con el propio Macri, han hecho el intento de acompañarnos pero la proporción es 80/20 a favor de LLA por sobre el PRO".

Liberman y Grippo

Luego de reconocer que con el ex intendente Héctor Gay existe una buena relación, pese a que no se ha unificado un trabajo conjunto y al que definió como "un tipo interesante", Pareja se refirió a la tropa propia: "Oscar Liberman fue nuestro candidato a intendente e hizo una gran elección, es el coordinador de la LLA en la ciudad y a Franca Grippo en la Sexta Sección. Marité Gonard es parte del equipo y se han hecho manifiestas las diferencias personales entre ambos. Estamos haciendo el trabajo para que estemos todos juntos, cenamos con todo el poder político opositor al gobierno de Susbielles. Ayer éramos 35 personas en la mesa, tuvimos una charla productiva y de acercamiento, entendiendo que tenemos que construir una alternativa, hay que ganar bancas legislativas pero en 2027 tenemos que ganar para gobernar la ciudad. Ayer discutimos todo, porque considero que Bahía Blanca me tiene que dar su candidato para encabezar la lista seccional".

Consultado sobre la estrategia en la vereda de enfrente, fue tajante: "Si el peronismo va a hacer el desastre que uno lee que es poner nombres rutilantes, prefiero ir con doña Rosa sin buscar un apellido conocido porque la batalla es cultural. Siempre que el peronismo vota algo lo hace para tener más chances. Milei en campaña dijo que iba a proponer la boleta única, hoy no habría ninguna consultora internacional que se lo hubiese sugerido. A LLA le hubiese convenido una lista larga con la palomita visible arriba del todo, sin embargo demostramos que las decisiones que tomamos no son exclusivamente electoralistas".

"La idea de que un presidente haya llegado al poder sin partido político ni estructura hace que las negociaciones tengan condiciones, nosotros no teníamos estructura jurídica, por eso el que te quiere prestar eso que no tenés busca ponerte prerrogativas. No tengo problemas de negociar con Ritondo y Santilli, creo que Macri está mal asesorado en este momento, es una persona muy inteligente y toma una posición equivocada. Soy quien hace el relevamiento previo, pero Karina Milei supervisa todo, es la presidenta del partido a nivel nacional. Ganar la Provincia de Buenos Aires no debería ser a cualquier costo", señaló.

Por último, le contestó al gobernador bonaerense que consideró que lo sucedido con la planta de GNL "fue una operación política, una mentira de Estado": "Como todo comunista, Kicillof es un mentiroso, estuve en el proceso de negociación del RIGI y es inentendible que una ley nacional que genera beneficios pueda tener a un gobernador que haga campaña en contra. Salieron diciendo que proponían un RIGI mejor".