Denuncia de mala praxis: "Le dieron el alta con un Milanta"

Valentín Fernández, abogado de la familia de Nahuel Snidero (el hombre de 37 años que murió en circunstancias que están siendo investigadas), habló a la mañana con LA BRÚJULA 24 y dio detalles de la investigación luego de que se denunciara una posible mala praxis en el hospital de Coronel Pringles.

"Tomé contacto con la familia hace dos días, hablé con la hermana y la pareja de Nahuel. Ambos consternados, con el objetivo de saber qué pasó con él. Se presentan como particulares damnificados en la causa y se han solicitado una serie de pedidos de pruebas. Los delitos de mala praxis son complejos porque hay que determinar si lo que pasó era evitable o no por el personal médico", aseguró Fernández, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y añadió: "Cronológicamente, Nahuel fue al hospital de Pringles, le dieron el alta con Milanta para que pueda atravesar el dolor estomacal ante lo que se presumía que era un cuadro de acidez. Lo que se habló con la familia, lo que hay que hacer es remontarse a los seis días con el dolor abdominal, él estuvo dando vueltas con ese malestar".

"Comió la pizza el martes a la noche y le cayó mal, le dijeron que había sufrido una indigestión y se le dio el alta. El dolor siguió a la mañana siguiente y fue al sanatorio, donde estuvo bajo observación durante cuatro días. Ahí es donde hay que poner el ojo, qué estudios le realizaron, porque lo mandaron a hacer una ecografía por contraste al hospital porque en esa clínica no había aparatología para ese chequeo", consideró el letrado, en otro tramo de la nota radial.

Luego, aclaró que "la autopsia que se mandó ayer, con todo lo que significa una exhumación para la familia pese a que quieren arribar a la verdad, busca determinar qué sucedió. La primera autopsia dijo una cosa, pero al observar la tomografía, quizás la muerte no sea por el shock sino alguna circunstancia preliminar en la aorta abdominal. En la segunda hubo estudios complementarios, pero en lo que se practicó ayer habrá certezas mayores".

"Un shock por contraste no provoca la falta de irrigación a nivel de la aorta. Lo que hay que responder es si lo que sufrió Nahuel era evitable o no, si el personal médico podría haber hecho algo. No creo que haya sido algo súbito porque el paciente estuvo seis días con el mismo dolor. Estamos esperando que los forenses puedan determinar qué pasó en ese lapso, es lo que más ruido le hace a la familia", finalizó Fernández.