Wanda Nara a L-Gante : "Nos separamos porque no me gusta la noche"

“Nos separamos porque no me gusta la noche”

Wanda Nara y L-Gante confirmaron su separación durante un intenso cruce telefónico y televisivo en el programa "Mujeres Argentinas", dejando al descubierto una relación marcada por el cariño, pero también por los celos, el desgaste emocional y recientes problemas de salud. “Nos separamos en Semana Santa, no me gusta la noche, lo hacía por él… vi videos”, confesó Wanda, en alusión a imágenes en las que el cantante aparece con otra mujer. La mediática, sin rodeos, dio a entender que esos registros fueron el detonante.

Minutos después, L-Gante llegó al estudio para ratificar que, efectivamente, están separados. "Los dos estamos un poco enojados, pero nos queremos", declaró ella. Y agregó una reflexión sobre su ex: “Él no es un pendejo, es un tipo maduro, con todo lo que vivió. Cada uno sabe cómo quiere vivir su vida”. Wanda también reveló que, pese a la distancia, estuvo junto a él en momentos médicos difíciles, desmintiendo rumores sobre consumo de sustancias: “No me pasó estar con él en esas situaciones, es un problema médico, y como él no lo aclaraba, se hablaba de otra cosa”.

La empresaria también comentó el rechazo que enfrenta en su entorno por su relación con el cantante: “Tengo a mis amigos y a mi familia en contra porque no lo conocen, se nutren de las noticias… yo convivo con eso”, explicó. A pesar de todo, su vínculo con L-Gante parece atravesado por una conexión más profunda, donde la empatía y el acompañamiento siguen presentes.

Antes del intercambio con Wanda, L-Gante abrió su corazón sobre su estado de salud. “Me sorprendí con el diagnóstico: tengo problemas cardíacos, gastrointestinales y renales”, reveló el artista. Preocupado pero decidido, afirmó que debe bajar el ritmo: “Tengo que disminuir todo lo que me estrese, darle más atención a mi salud… No freno nunca, soy súper activo, pero el cuerpo pasa factura”. Lo acompañaron su representante, Maxi El Brother, y su abogado, Nicolás Payarola, en un gesto que marcó la importancia de este momento para su vida personal y profesional.

Con los sentimientos aún latentes y un cariño que se resiste a desaparecer, Wanda y L-Gante demostraron que la historia entre ellos aún no se cierra del todo. Separados sí, pero quizás no para siempre. Entre celos, diagnósticos y afectos que persisten, la vida sigue y la cámara también.

Lizy estuvo con las Madres de Trata y podría coincidir con Canosa

Lizy Tagliani se mostró públicamente junto a las Madres de Víctimas de Trata para manifestar su apoyo y dejar en claro su inocencia en la denuncia realizada por Viviana Canosa en Comodoro Py. “Siempre del lado de las pibas”, escribió la conductora en redes sociales, en un gesto que fue bien recibido por la organización, aunque sin perder el enfoque en la gravedad de la causa. La ONG ya había aclarado que existían dos denuncias previas a la de Canosa, en las cuales Lizy no figura mencionada.

Según explicó Margarita Meira, referente de la organización, el encuentro con Tagliani se dio en el marco de su compromiso con la verdad: “Nos reunimos con Canosa, con Tagliani, no tenemos problema en reunirnos con cualquiera que quiera hablar con nosotros, pero no nos gusta que se hable sin algo serio”. Meira también confirmó que decidieron apartar al abogado Rodrigo Tripolone de la causa por consideraciones éticas: “Nosotros no estamos de ningún lado y así se lo dije a Lizy, defendemos a las víctimas”.

La abogada de la ONG, Marcela Cano, respaldó esta posición al pedir un tratamiento riguroso del tema: “Sólo queremos que la Justicia investigue. Banalizar el delito de trata nos indigna, y más aún cuando hay nombres de famosos de por medio, porque eso puede hacer que una víctima no se anime a denunciar”. La organización, firme en su objetivo, busca garantizar que cada denuncia se investigue con pruebas concretas, sin alimentar especulaciones mediáticas.

Meira también celebró que el debate público haya motivado a más mujeres a acercarse a la ONG: “El que se empiece a hablar de trata hizo que muchas madres se acerquen”, afirmó. En ese sentido, anunció que este viernes se inaugurará un local gastronómico que empleará a víctimas de trata. “Invitamos a la señora Canosa, a la señora Tagliani y a todos los medios, que vengan”, dijo con la intención de unir voluntades más allá de las diferencias.

De esta manera, la participación de Lizy Tagliani busca poner luz sobre una causa sumamente delicada, en medio de una denuncia que generó controversia mediática y judicial. La consigna, tanto de la conductora como de la ONG, es clara: acompañar, escuchar y actuar con responsabilidad frente a un delito que deja marcas profundas en las víctimas.

Qué pasó después del escándalo entre Belen Ludueña y Evelyn Von Brocke

La tensión estalló en el programa “Mujeres Argentinas” luego de un incómodo episodio entre la conductora Belen Ludueña y la panelista Evelyn Von Brocke. El conflicto se desató tras los dichos de Von Brocke sobre presuntas infidelidades del político Roberto García Moritán, quien fue invitado al ciclo. En “Intrusos”, ambas protagonistas contaron su versión de los hechos, dejando en evidencia que la relación entre ellas está más que resquebrajada.

Belen Ludueña fue clara y contundente al defender el estilo del programa y el respeto hacia los invitados: “No voy a permitir que en mi programa se maltrate a nadie. Hay formas de decir las cosas”. La conductora marcó distancia de los dichos de su compañera y, sin mencionarla directamente, dejó en claro que su intención es proteger la integridad del espacio televisivo que lidera. La alusión tenía como blanco directo los comentarios de Evelyn durante una entrevista con García Moritán, donde se deslizaron insinuaciones de infidelidad.

Por su parte, Evelyn Von Brocke optó por no entrar en una confrontación directa con Ludueña. En cambio, se enfocó en justificar su accionar periodístico: “Cuando tenés información desde hace muchos años, que te va llegando, como las supuestas infidelidades, la llevé a Revista Caras, pero me dijeron que no era el momento”. Además, reveló que tuvo una charla privada con García Moritán tras el episodio, y que él calificó como “una desequilibrada” a una de las mujeres que lo había señalado, algo que ella no dejó pasar.

En su descargo, Von Brocke también apuntó contra el entorno del político y su reacción mediática: “No le voy a aceptar a Robertito que me diga que el periodismo del espectáculo es amarillista”, dijo con firmeza. En su defensa, sostuvo que lo que sucedió fue parte del “show” televisivo, aunque reconoció que los momentos vividos en el estudio generaron rispideces.

La interna dejó al descubierto una fractura dentro del equipo de “Mujeres Argentinas”, un programa que hasta ahora se mostraba unido y sólido. Con versiones cruzadas y posturas firmes, el futuro de la convivencia entre Ludueña y Von Brocke en pantalla parece incierto. Mientras tanto, el nombre de García Moritán volvió a estar en el centro de la escena, esta vez por una polémica que va más allá de la política.

