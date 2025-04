El gobierno presiona a los super para que no acepten listas con alzas de precios

El ministro de Economía, Luis Caputo, se puso al frente de una cruzada para evitar el aumento de precio de los alimentos en los supermercados. Con un posteo en las redes sociales, el funcionario aseguró que "hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”.

Mucho más discretamente, en más de una cadena de super recibieron un mensaje de parte de la Secretaría de Comercio: “No acepten las nuevas listas con aumentos. Nosotros nos vamos a encargar de hablar con los proveedores para que entren en razón”.

Las cadenas aseguran que no están aceptando las listas de precios con aumentos que evalúan como “especulativos”, es decir, que están atados a la suba del dólar oficial que se produjo esta semana tras la liberación del cepo.

“Solo pasan los aumentos de las empresas que vienen manteniendo sus precios desde hace varios meses y con las que ya teníamos acordado algún tipo de actualización para estos días”, explicaron en una cadena líder.

En el sector destacan que detrás de esta política de no aceptar nuevas subas no se encuentra tanto una cuestión principista sino algo mucho más práctico. “No podemos aceptar nuevas listas porque básicamente cualquier aumento que trasladamos a las góndolas significa no vender”, explicaron en otra cadena.

En los supermercados además destacan que a diferencia de lo que pasaba hasta hace poco tiempo, la relativa estabilidad de los últimos meses hace mucho más difícil que un aumento de precios pase inadvertido en las góndolas. “No es como antes, porque el cliente se acostumbró a pagar el mismo precio desde hace varios meses y reacciona cuando le querés colar un aumento”, explican en el sector.

Fuente: DIB