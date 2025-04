San Lorenzo ganó y se clasificó a los playoffs del Apertura

Sin brillo pero con solidez. Con números que dan cuenta de un equipo que suma. Jugando bien o mal, suma. Y en un Torneo Apertura donde lo principal es meterse entre los primeros ocho y no consolidarse como líder, este San Lorenzo se mueve como pez en el agua. Arrastra un invicto de cinco partidos y de los últimos cinco juegos en cuatro conservó su arco en cero. De ahí que con un partido más alcanzó los 25 puntos de los líderes Independiente y Central y quedó virtualmente clasificado a la fase eliminatoria del campeonato.

Ante Atlético, el equipo de Miguel Ángel Russo volvió a mostrarse como uno práctico y que no necesita de demasiado fútbol para ganar los partidos. Es un handicap enorme para el Ciclón saberse duro en defensa, que un gol posiblemente le alcanzará para ganar el partido. Y así fue contra los tucumanos, que en gran parte del partido, principalmente en el primer tiempo, hicieron méritos suficientes como para no irse derrotados del Bajo Flores. Pero, claro, no aprovecharon sus momentos, el rival salió con vida y se lo terminó ganando con movimientos de jerarquía.

Con información de Olé