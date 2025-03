Se sortearon los grupos de la AmeriCup 2025 femenina y masculina

Se realizó este miércoles en Miami, Estados Unidos, el sorteo de la AmeriCup 2025

para las ramas femenina y masculina y las selecciones nacionales conocieron a sus

rivales para la etapa de grupos.

AmeriCup femenina

El torneo femenino se desarrollará desde el 28 de junio al 6 de julio en el Centro de

Deportes Colectivos de la ciudad de Santiago de Chile. El combinado argentino

conforma la zona A junto a República Dominicana, Canadá, El Salvador y Brasil. En la

B quedaron México, Colombia, Estados Unidos, Chile y Puerto Rico.

En la instancia inicial los equipos se enfrentarán todos contra todos a una ronda y los

cuatro mejores de cada grupo avanzarán a cuartos de final, cuyos cruces se

diagramarán teniendo en cuenta la posición de cada uno. Desde entonces, habrá

cruces de eliminación directa hasta la definición. Los primeros seis del campeonato

obtendrán un boleto a los Torneos Clasificatorios para la Copa del Mundo de 2026 en

Berlín, Alemania.

La albiceleste se presentará en un torneo internacional luego del título en el

Sudamericano de Mayores que logró en septiembre de 2024 en el mismo escenario.

En ese certamen Florencia Chagas fue galardonada con el premio MVP y reconocida

dentro del quinteto ideal junto a la capitana Melisa Gretter.

Fixture de la selección argentina

28/06 | Argentina vs. Brasil (Grupo A)

29/06 | Argentina vs. Canadá (Grupo A)

30/06 | Argentina vs. República Dominicana (Grupo A)

01/07 | Argentina vs El Salvador (Grupo A)

02/07 | Día de descanso

04/07 | Cuartos de final (A confirmar)

05/07 | Semifinal (A confirmar)

06/07 | Final (A confirmar)

AmeriCup masculina

El torneo masculino tendrá lugar del 22 al 31 de agosto en el Polideportivo Alexis

Argüello de Managua, capital de Nicaragua.

La selección argentina comparte el grupo C con República Dominicana, Colombia y el

anfitrión. En la zona A están Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas mientras que

la B competirán Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico. En la primera etapa los

combinados se enfrentarán todos contra todos en sus respectivos grupos y los dos

líderes de cada uno más los dos mejores terceros avanzarán a cuartos de final.

De la ceremonia en Estados Unidos participó el Director Deportivo de CAB y exjugador

de la Selección Argentina, Andrés Pelussi, quien se refirió a la importancia del

certamen para el seleccionado que dirige Pablo Prigioni: “Es una gran responsabilidad

defender un título que se ganó con mucho honestidad y trabajo. Sacamos un torneo con mucha valentía y eso nos obliga a ir a esta AmeriCup con la mejor preparación

posible”.

El combinado nacional defenderá el título que logró en 2022 en Recife, Brasil. En la

definición la albiceleste se impuso al local 75 a 73 con Gabriel Deck como figura

estelar de la noche con 20 puntos y 7 rebotes que le valieron el reconocimiento al MVP

del torneo. Además, junto a Facundo Campazzo estuvo en el quinteto ideal del torneo.

Fixture de la selección argentina

22/08 | Argentina vs. Nicaragua (Grupo C)

24/08 | Argentina vs. República Dominicana (Grupo C)

25/08 | Argentina vs. Colombia (Grupo C)

28/08 | Cuartos de final (A confirmar)

30/08 | Semifinal (A confirmar)

31/08 | Final (A confirmar)