Estudiantes y Central se enfrentan por la Supercopa Internacional

El sábado a las 16.00, en el estadio Único Madre de Ciudades, Estudiantes y Rosario Central definirán al nuevo campeón de la Supercopa Internacional 2026. El Pincha y el Canalla juegan esta final porque son los ganadores del Trofeo de Campeones y de la tabla anual 2025, respectivamente.

Estudiantes se clasificó a esta final por haber ganado el Trofeo de Campeones 2025. En aquella ocasión, en el estadio Único de San Nicolás, el Pincha (logró el Clausura 2025) derrotó 2-1 a Platense (obtuvo el Apertura) con un doblete de Lucas Alario. Por más de que en La Plata esten con la cabeza en las semifinales de Libertadores ante Flamengo, saben que pueden sumar una estrella más y que también siguen en carrera en la Copa Argentina y en el Clausura. El Cacique Medina no tendrá a disposición ni a Joaquín Correa ni a Tiago Palacios. El futbolista que sí estará es Tomás Palacios, que estuvo entrenando con la Selección Argentina durante la semana.

Por otro lado, Rosario Central jugará ante el Pincha ya que fue el que más puntos hizo en la tabla anual en 2025 (66), logro que le permitió coronarse como campeón de Liga. El Canalla acumula dos victorias al hilo en el Clausura y se ubica en el 2° puesto de la Zona B con 18 puntos, por detrás de Argentinos Juniors. Alan Rodríguez (lesión), Jaminton Campaz (Selección de Colombia) y Vicente Pizarro (Selección de Chile) no podrán ser opción para Jorge Almirón para el cruce ante Estudiantes.

La pica entre los clubes comenzó justamente cuando Central fue premiado con la Liga Profesional 2025, un título que surgió después de que la competencia finalizara. Por los octavos de final del Clausura, el Canalla recibió a Estudiantes pero los futbolistas del Pincha no hicieron el pasillo tradicional sino que todo lo contrario: los recibieron de espaldas y sin aplaudir.

Con un gol de Edwin Cetré en el primer tiempo, Estudiantes le ganó 1-0 a Rosario Central y lo eliminó, y como si fuera poco posteriormente terminó siendo el campeón. A raíz de todo esto, Juan Sebastián Verón, presidente del León, fue suspendido de toda actividad relacionada al fútbol por seis meses y el justificativo del Tribunal de Disciplina fue que "fue el propio presidente quien reconoce haber impartido la orden que dio origen al comportamiento aquí juzgado".

Desde ese episodio la relación nunca volvió a ser la misma aunque no coincideron en las zonas del campeonato local de 2026, pero el sorteo de la Copa Argentina 2026 hizo que se cruzaran en los 16avos de final en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Las hinchadas se cantaron desde las tribunas constantemente, pero en la cancha hubo un solo equipo: Estudiantes se impuso por 3-0 con goles de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain -hoy en Bologna de Italia- y siguió en competencia. De hecho, el próximo jueves chocará con Platense por los cuartos de final.

Antes de la final de este sábado, Marco Ruben, leyenda del Canalla, habló con el Canal 3 de Rosario y se refirió a la pica que existe entre estos equipos. "Queremos ganar esta final por orgullo propio, por lo que pasó hace un tiempo con ellos. Todo suma. Tiene que ser un motor importante para nosotros, a mí me dolió mucho y creo que al hincha también. La gente de Central lo toma como un partido muy especial, más allá de la estrella", declaró el delantero.

Probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Axel Werner, Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte o Elias Veron, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Fuente: TyC