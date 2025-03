Fórmula 1: anuncian enroque de pilotos y Colapinto debe seguir esperando

Yuki Tsunoda correrá para Red Bull a partir del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y Liam Lawson regresará a Racing Bulls tras un duro comienzo en 2025. Los entretelones de esta negociación en un momento habían colocado al argentino Franco Colapinto (piloto de reserva en Alpine) como una alternativa.

Lawson fue ascendido al equipo principal después de haber corrido las seis últimas carreras del año pasado para Racing Bulls como sustituto de Daniel Ricciardo. El piloto neozelandés fue preferido para tomar el lugar de Sergio Pérez a pesar de que Tsunoda había completado cuatro temporadas con la escudería junior de la compañía.

Tras clasificarse 18º en la carrera inaugural de la temporada en Australia, Lawson fue último en las clasificaciones de Shanghái para la carrera sprint y para el gran premio.

En las carreras, en Melbourne el debutante de 23 años sufrió una choque en condiciones complicadas de pista por el mal tiempo y en China terminó 12º, beneficiado por los problemas de otros coches y por un trío de descalificaciones.

Inmediatamente después de la carrera del último domingo, el director del equipo Red Bull, Christian Horner, fue bombardeado con preguntas sobre si Tsunoda estaba en camino para sustituir a Lawson desde su gran premio de casa en Suzuka. En aquel momento, Horner dijo que Red Bull estudiaría los datos recogidos del coche de Lawson y analizaría su rendimiento. Ahora se ha tomado la decisión de hacer el cambio de pilotos.

Una parte clave de la decisión inicial fue aprovechar la mayor experiencia de Tsunoda para ayudar a desarrollar el RB21 junto al actual campeón del mundo Max Verstappen y que fue una decisión grupal en lugar de ser una elección individual de Horner.

BREAKING: Yuki Tsunoda will replace Liam Lawson at Red Bull from the Japanese Grand Prix#F1 pic.twitter.com/FCXUOyoBBZ